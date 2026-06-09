別再抓了！哈佛專家揭止癢妙招 改用「這動作」直接中斷癢覺
近日天氣漸轉夏日高溫，蚊蟲也開始逐漸變多，自然被叮得發癢也是夏季的日常。一名受過哈佛大學醫學訓練的專家分享一個止癢妙招，強調不要去抓，改用揉的能有效止癢，引起網友的熱烈回應。
哈佛醫學院畢業且擁有執照的醫師兼作家特里莎帕斯里查（Dr. Trisha Pasricha）在其IG表示，現在正值蚊子肆虐的季節，而患有濕疹的人都知道一個秘密，就是用「揉」的絕對比用「抓」的還有效。
她表示，邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）的科學家發現，蚊子叮咬皮膚後，會刺激局部神經纖維形成「癢覺」，並與其周圍未受刺激的神經纖維形成強烈對比，讓大腦產生強烈的搔癢感。
然而，人們改用手指在蚊子叮咬處周圍輕微揉摸時，摩擦會產生一種強烈的反向訊號（counter-signal）來抑制不適感，中斷發癢訊號的傳遞，直接阻止發癢的感覺傳達到大腦，有效降低搔癢感。
貼文曝光後，不少網友留言證實有效，表示「一點也不誇張。這會改變我的人生」、「揉了揉，疼痛感立刻就消失了」、「沒有什麼比科學實用生活小妙招更棒的了」、「剛試了一下，效果真的讓我很驚喜」。
有眼科醫師留言稱：「我會告訴有角膜炎風險的患者，要把手掌放在眼眶邊緣，輕輕打圈揉搓，但不要碰到眼睛。」；也有人實測回應，因為眼睛癢，揉搓了眼眶周圍，真的有效。
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