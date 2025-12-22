別再提兇手名字！他喊不配「該被記得的是余家昶」

余家昶當張文在北車隨機攻擊時，他不顧一切衝上前阻止，自己傷重不治。（圖／東森新聞）





台北捷運19日發生重大隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文先後在台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈並持刀行兇，最終在誠品南西店墜樓身亡。整起事件造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷，震驚社會。

科技專家許美華21日在臉書發文指出，「Don’t name them！不要提到他們的名字！」

她強調，無論兇手曾經歷何種挫折或創傷，冷血奪走他人生命的行為都不值得被記住，也不配在世界上留下名字。她呼籲，社會不應持續放大兇嫌，而應將焦點放在無辜受害者與挺身而出的英雄身上。

許美華轉述他人文章，提及紐西蘭曾發生恐怖攻擊事件，兇手甚至以直播方式犯案，意圖讓世界記住他的名字。

當時紐西蘭總理阿爾登在國會與公開場合悼念死者時，刻意不提兇嫌姓名，並強調「不要說出奪走他們生命的男人的名字」，希望社會只記住罹難者，而非加害者。

回到台灣這起事件，許美華說，真正應該被記住的，是在第一時間勇敢阻擋兇手點燃汽油彈的余家昶先生。事發當下一度誤傳余男是北車保全人員，實際上他只是準備從台北車站轉搭台鐵返家的上班族。

正因為他的見義勇為，成功阻止兇嫌引燃更多汽油彈，避免在人潮密集的下班尖峰時刻造成更嚴重傷亡，卻也因此成為事件中最早犧牲的無辜者。

許美華表示，如果不是余家昶先生即時挺身而出，後果恐難以想像，並感嘆「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」。

