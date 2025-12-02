「別再搞AI了，先修BUG！」 Windows 元老開發者呼籲，再來一次 XP SP2 高光時刻

文章來源：Qooah.com

（Windows工作管理員和經典彈珠遊戲開發者）近期發聲呼籲，微軟需要再次出現之前的「Windows XP SP2時刻」。Dave Plummer 表示微軟需要保障系統的穩定性，並改進性能，提升與他類似的高級用戶的可用性。

Dave Plummer 強調 Windows 11 現在應該不要繼續做AI，以及添加新功能，只需要修復現有的 BUG，現在團隊最應該停止新增功能，需要將所有精力投到穩定性提升以及修復漏洞中，微軟現在應該要發佈一個沒有新功能和沒有AI，修復好漏洞的特別版 Windows 11。

Dave Plummer 闡述了自己的親身經歷，之前 Dave Plummer 開發 Windows XP 時，出現了「衝擊波」蠕蟲病毒事件，這個病毒事件非常嚴重，導致微軟團隊幾個月都將所有精力、工作都專注於提升安全性和穩定性，擱置了所有新功能開發，最終發佈了具有重大意義的 Windows XP Service Pack 2（SP2）。

Windows XP Service Pack 2（SP2）不僅是一次重大更新，當時引入了數十項安全功能，算是重新發佈了操作系統，從源頭上改變了 XP 的默認安全模型，可以稱為 XP 1.5。