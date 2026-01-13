別再放中間！藥師揭微波爐正確用法 上萬網友崩潰：用錯20年

藥師何峻宇提醒家用微波爐應該要把食物放邊緣加熱，才會受熱均勻。（示意圖，photoAC）

你是不是也習慣把便當塞在微波爐正中央？藥師何峻宇透過短片打破大眾迷思，指出家用轉盤微波爐的波源在側邊，想要效率最高、受熱最平均，其實要把食物放邊邊。這段冷知識讓影片觀看數衝破萬次，網友們這才恍然大悟，原來過去20年都跟家裡的電器不太熟。

微波爐會不會致癌？

何峻宇在YouTube頻道「維克與尼娜 三寶藥師」新片中幫觀眾科普，澄清關於微波爐會致癌的傳言，何峻宇解釋微波爐是利用非游離輻射讓水分子摩擦生熱，完全不會致癌，比傳統的煎煮炒炸方式，更能鎖住更多食材營養。國健署與美國癌症協會都曾闢謠，微波不會產生X射線或伽馬射線，不會讓食物變質或帶有放射性。

家用、商用微波爐使用方法不同

另外，加熱效果好不好的關鍵，取決於微波發射器在哪裡。家用的轉盤式微波爐是側向發射，食物放在邊緣轉動才能受熱均勻。反觀便利商店常見的平台式微波爐，因為發射器改在底部，這時候把食物放在正中間才是正確操作，能達到最完美的加熱效果。

這則冷知識讓無數網友哀號這20年來的微波爐都白用，「今天才知道要放側邊」「哇哩咧，我用錯了20年」「還以為是微波爐爛，要加熱超久的，真相是我腦子爛」，藥師的小提醒幫大家解決了中心點老是冰冷的問題，雖然有人擔心放太邊邊會造成載重不均讓轉盤歪掉，但多數人還是對這項撇步感到如獲至寶。

