別再敲門、探頭、偷錄音！ 醫師列「門診10地雷行為」：互相尊重很重要

門診現場人來人往，不少看似「小事」的行為，都有可能影響看診效率。ICU醫師陳志金就在臉書分享「門診10不」，包括「不要敲門」、「不要偷偷錄音」、「不要使用手機」等等，盼民眾看診時能注意相關禮儀與細節，讓醫病溝通更順暢。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」列出「門診10不」，提醒民眾應多加注意：

1、不要敲門

若已經過號、要加號，出診間後才想到剛才忘記說的，請一律等到護理師開門的時候再說，也不要直接敲門詢問「什麼時候輪到我？」、「我拿藥而已沒有要看診，可以幫我跟醫生說一下嗎？」、「我趕時間，可以讓我先看嗎？」或者打電話到診間問「現在看到幾號？」都可以透過網路或APP查詢，如果換成是自己在診間裡面，也不會希望這樣被干擾。

2、不要探頭進來看

裡面坐著的一樣是地球人，沒有三頭六臂，不要太好奇。醫生是「很帥」沒錯，待會就可以當面看個夠。

3、不要使用手機，請關靜音

看診時手機開擴音、響半天也不掛斷，或是打手遊、看手機，都會讓醫病間的對話被打斷。

4、不要對詢問不耐煩

問姓名、出生年月日是要核對身分，不要不耐煩，那都是為了安全著想，經常發生聽錯名字、同名同姓而誤進診間的狀況。

5、不要偷偷錄音、錄影

讓醫師把心思花在替患者解決問題上，而不是花在提防。如果真的有需要錄，請先告知，互相尊重、信任很重要。

6、不要對自己的身體這麼陌生

醫護詢問的每個問題都要想好久，是外星人借住在身體嗎？請事先整理自己的症狀、發生經過、誘因、程度、頻率、對於身體的影響及改變，如果怕忘記，可以先寫在紙條上。

7、不要隱瞞之前的就醫或報告

如果過去有在其他地方的報告，請先拿出來，不要來「考」醫師，開誠布公，才是對自己最有利的。

8、不要用在網路看到的，或是聽朋友、親戚、鄰居說的，來和醫師「爭辯」，因為他們不會看病、也不用負責。

9、不要叫醫生「順便」幫忙開和他專科不相關的藥和檢查。但離開診間時，記得要「順便」、「輕輕地」把門帶上。

10、不要覺得「怎麼別人怎麼看這麼久，輪到我的時候，怎麼看這麼快？」那是「時間相對論」，立場不同，對時間的感受也是不同的，其實看得快表示患者表達能力好、理解力好、病情不嚴重，問題才可以很快獲得解決，應該要慶幸，不要覺得自己看的時間短就是吃虧。

