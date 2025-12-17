別再會錯意！「壓軸」實為倒數第2 網驚：聽到不敢糾正

中文博大精深，加上歷史悠久，常有以訛傳訛的事例。最近有民眾發現，生活常見的「壓軸」1詞原來不是指稱「最後1個」，讓許多網友直呼長知識。

有民眾分享，「壓軸」的本意並非指最後1個，和生活常見的用法不同，引起討論。（示意圖／中天新聞）

該民眾原本是在社群平台Threads發文回應「沒看書真的不知道大賽」貼文，他表示「『壓軸』不是只最後一個，而是倒數第二」。這重要的冷知識馬上吸引許多網友圍觀，紛紛留言分享感想，「學到了」、「但我以前提醒就被罵沒人在意」、「每次都不敢糾正別人，聽到都會覺得有點暴躁」、「每次都很想糾正別人又怕對方以為我是弱X」、「難怪有人愛說『最後壓軸』才是代表最後一個」。

另據《教育部重編國語辭典修訂本》，「壓軸」原意為戲劇表演的倒數第2個劇目，也用以比喻最精彩、最引人注目的節目或事件。

還有內行網友補充，其實「最後1場演出」稱為「大軸」，早年傳統戲班為了多留住觀眾，最受歡迎的角色常放在「壓軸」，大軸反而因為看客差不多要離開了，所以不如前者「壓軸」這麼熱鬧。但隨著時代演變，現在表演節目多有返場安可，觀眾也都會等到安可結束才離席。

