別再死守輝達了！揭密改投這檔晶片股五大理由 2030年回報會更驚人？

財經中心／李宜樺報導

美光科技總裁暨執行長Sanjay Mehrotra（左）上個月來台接受總統賴清德（右）接見，多家外媒報導，美光科技憑藉HBM4技術優勢，成功卡位輝達下一代GPU供應鏈，成為2026年最具成長潛力的AI晶片股。（圖／總統府提供）

AI晶片之王輝達股價五年翻逾13倍，成為全球投資人心中的神話，但當市值衝上天花板，市場開始問同一個問題：下一個爆發點在哪？多家外媒《THE MOTLEY FOOL》、《TRADINGKEY》等，不約而同將答案正悄悄指向美光科技（Micron Technology Inc.）。隨著AI進入算力與儲存雙重競賽，記憶體正式成為新瓶頸，美光不再只是配角，而是站上主舞台。

為什麼專業經理人紛紛喊出「忘掉輝達，改看美光」？以下是這場財富轉移背後的5大核心理由。

理由一：記憶體變身「AI新瓶頸」 沒它輝達也動不了

在AI演進的過程中，運算力（GPU）已經不再是唯一的限制。現在最大的痛點在於「傳輸」，如果記憶體存取速度跟不上運算速度，再強的晶片也是廢鐵。美光生產的高頻寬記憶體（HBM）正是解決這個瓶頸的唯一解答。2026年，市場焦點已從「誰能算更快」轉向「誰能存更多、傳更穩」，美光掌握了這張通往未來的門票，戰略地位甚至超越了輝達。

理由二：產能「全數售罄」 掌握絕對議價權

美光執行長日前透露了一個震撼市場的消息：美光2026年全年的HBM產能已經被科技巨頭們透過「預付款」和「多年合約」搶購一空。這在半導體產業是極其罕見的現象，這意味著美光未來兩年的獲利完全不受市場波動影響，且擁有絕對的議價權。對投資人來說，這種「訂單接到手軟、獲利已經入袋」的穩定性，比高估值的AI硬體股更具吸引力。

理由三：技術碾壓！HBM4效率驚人節省20%功耗

AI資料中心最怕的就是「散熱」與「耗電」。美光最新研發的HBM4原型產品，在能源效率上比上一代產品提升了20%以上。對於像亞馬遜、谷歌這種每年支付天價電費的雲端巨頭來說，選擇美光的晶片等於是在幫公司省錢。這種技術上的「代差」優勢，讓美光成功從SK海力士手中搶下更多輝達下一代GPU的訂單份額。

理由四：唯一「純美系」背景 地緣政治下的送分題

在當前全球供應鏈重組的背景下，美光的身份極其珍貴。它是唯一一家總部位於美國的記憶體製造商，這讓它在爭取《晶片法案》補助以及供應北美雲端巨頭時，佔據了天然的政治優勢。相比位於東亞的競爭對手，美光對美國本土客戶來說是「供應鏈安全」的保證，這種「主場優勢」在2026年顯得格外重要。

理由五：估值低到不可思議 本益比僅12倍

最吸引專業投資人的莫過於「性價比」。相比輝達已經反映未來數年成長的股價，美光目前的預估本益比僅約12倍，PEG（本益成長比）更是只有0.53，遠低於輝達的0.69。換句話說，你用更便宜的價格，買到了成長速度更快的資產。分析師預測，隨著獲利爆發，美光股價在2030年上看872美元，具備翻倍再翻倍的潛力。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

