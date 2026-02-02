別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎

記者鄭玉如／台北報導

冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。

呂美寶在臉書粉專「食物的力量 呂美寶營養師」提到，天氣變冷適合吃火鍋，不過許多人喜歡邊吃邊沾醬料，過量食用恐增加身體負擔，基本上，她的沾醬不放沙茶，吃起來一樣香，而且對身體友善。

呂美寶分享常用的火鍋沾醬，首先是「蔥花、蒜泥、生辣椒」，天然的含硫化合物與辣椒素，有助於抗發炎、促進循環，香氣也很夠；還有「大量蘿蔔泥」，白蘿蔔生吃可攝取到蘿蔔硫素，而且熱量低、清爽又有飽足感，搭配醬汁吃更不死鹹。

最後是「薑絲」，天冷吃薑有助於暖身、循環，若是體質偏冷、手腳容易冰的人，薑絲是不錯的選擇。呂美寶表示，通常她只加少量的醬油與白醋提味，鈉含量低，隔天比較不會水腫。

