別再泡鹽水！專家傳授「藍莓正確洗法」 2步驟簡單又安全

南半球藍莓產季開始，近期超市賣場都能見到藍莓促銷，不過多數民眾知道藍莓極具營養價值，卻不太清楚食用前，該用何種方式清洗才正確。營養功能醫學專家劉博仁表示，進口藍莓偶爾會因農藥超標在邊境被攔下，但只要正確清洗，就能大幅降低風險，而安全清洗方式其實很簡單，只需要2個步驟就能搞定。

劉博仁今（9日）在臉書說明，藍莓能被稱為「超級水果」，是因為富含花青素與多酚、膳食纖維、維生素C和K、錳，簡單來說，藍莓是集抗氧化、抗發炎、腸道保護於一身的小顆營養寶石，且有研究背書。

藍莓偶有農藥殘留，但不是高違規率水果，常見殘留農藥有殺菌劑（boscalid）、殺蟲劑（cypermethrin），風險則要視產地管理方式而定。所以藍莓究竟要怎麼洗才安全？劉博仁指出，最新的食安建議已不再鼓勵用鹽水或小蘇打浸泡，一來效果未必好過清水，二來浸泡太久反而有機會讓水溶性農藥滲回果肉內。研究顯示，長時間浸泡不僅效果有限，還可能破壞口感。

正確清洗方式有2個步驟「清水沖洗＋輕揉」，是目前最簡單安全且具實證支持的方法。先用流動的清水沖洗30～60秒，並透過輕輕搓動藍莓，洗掉凹槽內的髒污和農藥。或將藍莓放在濾網上滾動，物理摩擦的清洗效果會比浸泡好。

劉博仁補充，藍莓表皮脆弱，洗完容易發霉，所以吃之前在清洗就好，不用提前洗完放冰箱。

