別再洗生肉！「沙門氏菌狂噴」恐食物中毒 醫揭正確處理方式

傑登醫師呼籲不要洗生肉，否則沙門氏菌亂噴濺更容易引發感染。（示意圖／報系資料照）

日常料理習慣若不注意，恐成食安隱憂！兒科醫師傑登指出，許多人煮飯前會將生肉放在水龍頭下沖洗，認為這樣更乾淨，但此舉不僅無法降低細菌，反而可能讓沙門氏菌「大範圍噴散」，增加感染風險，建議確保有煮熟就可安心食用。而無毒教母譚敦慈也曾指出，若擔心肉類用水沖洗會細菌四濺，可用冷水煮沸殺死細菌。

近日傑登醫師在臉書粉絲專頁「傑足先登 傑登醫師」發文指出，當水柱沖到生肉、雞蛋表面時，細菌會隨水花四散，最遠甚至可噴到90公分的距離。倘若周遭物品如料理檯、生菜、砧板、餐具、調味罐、水杯，甚至洗好的奶瓶與奶嘴被污染，細菌不會再經過加熱，就可能成為感染源。

廣告 廣告

而沙門氏菌多透過「糞口途徑」傳染，吃到遭污染的食物或水就可能生病；常見症狀包括突發高燒、劇烈腹痛與腹瀉（可能帶黏液或血液）、噁心及嘔吐。細菌常存在生肉、家禽、蛋殼與蛋液，甚至未消毒乳品或遭動物糞便污染的蔬果。嬰幼兒、長者及免疫力較弱者更是高危險群，一旦感染可能引發敗血症。

傑登醫師引述國外文獻，美國疾病管制與預防中心（CDC）與英國食品標準局（FSA）均提醒，生肉不需用水沖洗，若想去除血水，只需以廚房紙巾擦拭即可。醫師強調，沙門氏菌怕熱，「徹底煮熟」才是關鍵，肉類與蛋品中心溫度須達攝氏71度以上才算真正殺菌。

此外，處理生食務必落實「生熟分開」原則，包括使用不同砧板、刀具與容器，避免交叉污染。接觸生肉或生蛋後，也應以肥皂徹底洗手，並使用清潔劑清洗料理檯與器具，確保環境衛生。傑登醫師提醒，「不要讓小習慣成為食物中毒的開端」，並呼籲民眾提醒家中長輩與親友，日後處理生肉時不需再沖水，只要確保煮熟即可安心食用。

至於無毒教母譚敦慈過去也曾在YouTube頻道《愛健康》說明，肉品清洗時可能會讓帶有沙門氏菌、大腸桿菌的水花四濺，增加食物中毒的風險。因此建議民眾用汆燙的方式，烹煮前把肉放進裝有冷水的鍋裡，不要讓水花濺起，再開火煮沸就能殺死細菌。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鯛魚排大烏龍！高雄離職研究員身影曝光 深夜到案認「自己不小心」

結婚擺闊卻怪朋友包少？她包3600被罵寒酸 網傻眼：這朋友留不得

陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的