別再為難自己！拖著身體健身只會半途而廢，為「疼愛自己」而運動，每次鍛鍊都在慶祝你能做到什麼

拖著身體鍛鍊，只會身心俱疲

你不應該痛恨運動。真的，你不該這樣。「沒有痛苦，就沒有收穫」這句口號已經深植於我們的集體意識，讓運動看起來更像是一種懲罰措施，而非有益的活動。

挑戰自己固然重要，但挑戰極限和把自己推向痛苦是兩回事。如果你總是拖著身體去鍛鍊，每一秒都感到厭惡，你不僅更有可能半途而廢，最終還會陷入身心俱疲的狀態。 運動本應該幫助你提振心情、減輕壓力的，但如果你對每一次訓練都充滿恐懼，就很難達到這些好處。

想想你上一次純粹因為享受而做某件事是什麼時候？也許是重溫最愛的電影、捏破一些氣泡紙，或是吃掉一整罐醃洋蔥。這就是內在動機在發揮作用，也是讓你不斷回頭的動力。

當你是真心想做才去做某件事時，你就更有可能堅持下去。那為什麼運動不能比照辦理呢？答案當然是可以。當你找到自己喜歡的運動安排方式，它就會成為你生活的一部分，而不再只是你沒完沒了的待辦清單上的又一項任務。

為「疼愛自己」而運動

要是你像我當初患有身體臆形症時那樣，確實有可能單純是出於自我厭惡而去運動，但這麼做卻會讓你付出極高的代價。當你的動力是由不足感驅動時，它不僅會讓你心灰意冷，還會讓你身心俱疲。

本該豐富你心理健康的活動，最後卻可能帶來反效果。從「疼愛自己」的角度來看待健身，會讓情況有一百八十度轉變。當你動起來是出於對身體的愛，而不是出於想懲罰它時，每一次鍛鍊都會變成慶祝你能做到什麼，而不是痛苦地提醒你做不到什麼。

你可能以為對自己嚴苛會讓你達成更多目標，但情況通常正好相反。如果你是出於愛自己的動機去運動，你更有可能相信自己有能力改變，也比較不會重蹈覆轍，而且會更願意堅持你的目標。這樣的思維也讓你更容易在挫折後重新站起來。你不再是因為厭惡自己的身體而鍛鍊，而是因為你真正在乎它。

三分之一的樂趣，代表狀態不錯

理想的運動應該是你起碼有時會期待做的事。你不必每次訓練時都要嗨到不行，但你也不該每次都怕得要命。目標是持續以三分法做為衡量基準：

要是發現自己三分之一的時間很期待訓練，另外三分之一的時間感覺不好也不壞，只有最後三分之一的時間害怕運動，就表示狀態不錯。

運動和健身不僅能在生理層面上有益於你的健康，而且一旦你找到對的運動，它也能帶來真正的樂趣（你看，至少有三分之一的時間是這樣！）。最重要的是，只要你避開追求完美身體的陷阱，它就能從根本上轉變你與自己的關係。

（本文摘自《讓大腦成為你的神隊友：神經科學家教你擺脫內耗，破除認知偏誤，打造更健康、更幸福的人生》商周出版，瑞秋‧巴爾著）





