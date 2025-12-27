別再照抄降血糖偏方！醫師表示：這三招可能把血糖往上推

（生活中心／綜合報導）想把血糖顧好，許多人第一時間不是回診問醫師，而是打開手機找「天然降血糖」的做法。功能醫學醫師劉曜增指出，這類內容之所以容易爆紅，往往因為看起來簡單、便宜、像是沒有副作用，但真正的問題在於：缺乏科學依據的作法若被當成日常習慣，不但未必有效，還可能把血糖管理帶往相反方向，甚至打亂原本的治療安排。

示意圖／想把血糖顧好，許多人第一時間不是回診問醫師，而是打開手機找「天然降血糖」的做法。（擷取自免費圖庫freepik）

劉曜增在診所粉專分享，門診與網路最常被提起的控糖偏方，主要集中在三類：喝秋葵水、南瓜吃越多越好、以及自行服用中藥材。他提醒，這些方式被包裝成「天然」「健康」並不代表適合每一位血糖異常者，尤其在沒有專業評估的情況下，民眾很容易把它們誤當成捷徑，結果反而讓血糖波動更難抓。

以「秋葵水」為例，劉曜增說明，秋葵確實含有抗氧化植化素，但這些成分並非全部都能溶進水裡，單純把秋葵泡水來喝，可能很難取得所期待的完整營養價值。若真想把秋葵納入飲食，他建議直接食用整條秋葵，或同時搭配其他富含水溶性纖維的蔬菜，如木耳、菇類，讓纖維攝取更完整，而不是把希望押在一杯「看起來很養生」的浸泡水上。

第二個常見迷思是「南瓜多吃可以穩糖」。劉曜增指出，南瓜富含膳食纖維與多種有助血糖穩定的營養素，因此容易被當成控糖食材，但民眾常忽略的是，南瓜同樣含有不少澱粉。若攝取量過頭，血糖反而可能上升，等於用錯方向努力，與控糖目標背道而馳。

至於自行服用中藥材，劉曜增提醒，部分中藥如山藥、黃耆、葛根確實有潛在降血糖效果，但中醫講究辨證論治，不同體質需要不同用法。若未經專業指導就自行購買或配用，可能引發血糖波動或其他身體不適，並非「吃了就會更健康」。

劉曜增最後強調，看到網路偏方時，較安全的做法是先與醫師討論評估，也不應自行停用原本的降血糖藥物。控糖的核心仍在於遵循醫療建議，並以均衡飲食、規律運動與生活型態調整為主軸，才是相對穩妥的管理方式。