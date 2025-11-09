別再犯！日YTR點名「台灣人4大NG行為」1口頭禪竟讓日本人嚇壞：像黑道

生活中心／綜合報導

日人眼中難理解的「4觀光客行為」。（圖／翻攝自臉書＠MiharaKeigo）

台灣人最愛出國去哪？答案毫無懸念：日本！根據2024年統計，台人出境旅遊有三分之一都飛往日本。不過，日本籍YouTuber三原慧悟（Mihara Keigo）特別拍片提醒，點出「日本人最難理解的4種觀光客行為」，還呼籲台灣人去玩時「千萬別再這樣做」。其中一項更被網友苦笑認證：「真的改不掉啊！」

三原慧悟長期定居台灣，常分享台日文化差異。這回他直言，許多台灣人到日本旅遊時「最愛跑連鎖店」，像是一蘭拉麵、壽司郎、CoCo壹番屋等，「欸，那些台灣也有啊！」他建議，既然都搭飛機來日本了，應該多嘗試只有當地才吃得到的特色小店，「連鎖店味道都差不多，真的沒必要特地排隊吃。」不過他也補充，像牛丼、燒肉這類主食型連鎖品牌，日本版本的確更好吃，「吉野家就值得一試。」

第二點，三原慧悟點出「語助詞地雷」。他說台灣人習慣掛嘴邊的「蛤？」在日本人耳裡可是大忌！他笑說：「我有日本朋友住台灣20年了，聽到『蛤』還是會嚇一跳。」因為對日本人來說，這個字聽起來像在挑釁。他建議改用「誒？」（え？）這樣的反應會比較自然、不失禮。

第三個NG行為讓他超傻眼──「帶空行李箱出國」！許多台灣人到日本旅遊會特地準備空箱子，只為塞滿戰利品回台。他感嘆，其實現在在台灣就能透過唐吉軻德或各種日本代購網站買齊，「想想行李費用和搬運的麻煩，這樣不是更輕鬆嗎？」

最後一項則是日本文化的細節。三原提醒，在日本搭電車時，尤其是尖峰時段，日本人會自動把背包背到胸前，以免影響別人。但許多觀光客還是習慣把包背在後面，「這在日本人眼裡很沒禮貌喔！」

影片曝光後，引發網友熱議，不少人苦笑表示：「叫台灣人不要說『蛤』，就像叫日本人不要說『欸』一樣難！」、「我真的不是挑釁，在台灣『蛤』只是表示聽不清楚啦」、「『蛤』是我們的本能反應！」還有人分享，「日本朋友說，『蛤』在他們耳裡就像黑道語氣那樣兇！」、「真的，日本聽到『蛤』會嚇一跳啊！」

