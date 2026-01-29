別再狂滑手機！減重醫警告「大腦恐生1病」害你狂吃 反變胖

健康中心／李紹宏報導

每當結束一整天高強度的會議，或是手機滑不停後，總會瘋狂想吃美食，且完全停不下來？減重醫師蕭捷健指出，根據科學研究，這並非單純的意志力薄弱，而是一種名為「大腦疲勞症候群（Brain Fatigue Syndrome, BFS）」的生理防禦機制，會引發腦疲勞增脂，造成瘦素阻抗，強制你大吃大喝！

醫師指出，若過度滑手機或處理高壓工作，恐導致大腦疲勞症候群，影響減重。（示意圖／資料照）

大腦認知超載 恐害「星狀膠質細胞」癱瘓

蕭捷健醫師在臉書發文，現代人過度滑手機、處理高壓公務，會讓大腦中負責回收廢物、搬運能量的「星狀膠質細胞（Astrocytes）」因工作量爆炸而癱瘓。醫師指出，這群大腦裡的勞工一旦罷工，就會引發「大腦疲勞症候群」，大腦會發生跳電，因此會關掉瘦素（Leptin）感應器，讓你大吃大喝。

光是記一長串數字 就會讓你變胖？

此外，蕭捷健更揭露《Eating Behaviors》曾做過的實驗，一群受試者記數字，一組記2位數，另一組記7位數，然後門口放了巧克力蛋糕跟水果，自行取用。結果顯示，記7位數的受試者「就像是餓鬼投胎一樣，全部衝向巧克力蛋糕」，因此醫師認為這就是認知超載的代價，「負責本能的原始人大腦會跑出來搶走你的方向盤」。

想解除肥胖危機 靠「幫大腦倒垃圾」！

要解除這種肥胖危機，蕭捷健強調不能靠少吃，而要靠「幫大腦倒垃圾」。權威期刊研究發現，運動時肌肉收縮會分泌一種名為 Cathepsin B（CTSB） 的蛋白質，它能像強力水柱般衝進腦中，將堆積的代謝廢物通通沖走。透過運動修復星狀膠質細胞，才能重新開啟瘦素感應器，從根源解決因腦累而產生的食慾暴走。

為了應對大腦的能量需求，蕭捷健建議採取「碳水循環」攻略。在需要高度專注、衝刺事業的「高碳日」，精準提供大腦所需的燃料；而在休息日則降低碳水，讓身體學會燃燒脂肪。透過規律運動清空大腦垃圾，加上精準的飲食分配，才能終結「認知超載」造成的肥胖惡性循環。

