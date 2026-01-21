別再玩命! 去年"夜衝武嶺"車禍破百件 共10死.105傷

中部中心／張家維 南投報導

合歡山武嶺，是觀星看日出賞雪熱門勝地，終年都有不少遊客上山，不過，警方發現，這幾年夜衝武嶺，車禍事故頻繁，統計去年就有一百多件事故，造成10人死亡，105人受傷，另外還有兩件是未成年17歲學生，無照自撞，警方呼籲年輕人別夜衝武嶺，拿生命開玩笑。

台北某大學女大生，2025年11月，騎機車南下，夜衝武嶺看日出，回程行經台中霧峰一處產業道路，疑似疲勞駕駛撞上護欄，摔落邊坡傷重不治。

2024年11月，南投仁愛鄉也發生死亡車禍，兩名17歲少年，在前往武嶺途中，機車經過坑洞打滑，遭水泥車輾過，兩人都喪命。

2024年2月，桃園一名男子，騎車衝武嶺看日出，回程行經台14甲線，失控撞護欄，墜落山谷受傷。

這些車禍都有一個共同點，都是往返武嶺途中。





合歡山是國內觀星、看日出聖地，入冬後更吸引大批遊客去賞雪，每逢假日人車擠爆武嶺，又被稱為武嶺夜市，根據警方統計，

2025夜衝武嶺，在台14線、台14甲線，車禍就有187件，釀成10死105傷。其中有9件是因為疲勞駕駛，造成10人死亡，另外還有兩件17歲學生無照駕駛自撞死亡。

南投縣警局交通隊副隊長林志明：「本縣合歡山的武嶺，是全國非常知名的一個景點，因為環境優美，每年吸引很多民眾來夜衝，來欣賞日出，尤其是年輕學子，但也因為可能"疲勞駕駛"，造成許多起的交通事故。」





夜衝武嶺危機重重，警方分析事故原因，除了疲勞駕駛，還有路況不熟、視線不良，以及平地與山上溫差極大，導致身體不適，反應不佳。提醒民眾往返武嶺，一定要養足精神，減速慢行。





