別再用嘴吸了！醫曝蛇咬急救「三大致命錯誤」 關鍵保命法一次看

暖冬使蛇類更常在戶外活動，麻豆新樓醫院急診科醫師施信安表示，近期因誤踩或接近毒蛇而到急診求治的案例已有明顯增加。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 暖冬讓蛇類活動期拉長，麻豆新樓醫院急診科醫師施信安指出，今年因誤觸毒蛇而掛急診的案例明顯變多，但讓醫師最擔心的不是被咬本身，而是「救錯方式」。許多自以為能減少毒素的做法反而使病情加重，他點名三大最危險錯誤，任何一項都可能拖延治療時機。

施信安說明，以下三大錯誤，不但無法「急救」，反而有可能致命：

1. 擠壓傷口。不少人認為把毒液「壓出來」能降低風險，但實際情況相反，按壓會讓毒液更快速被推入深層組織，反而提升進入血液循環的速度。

廣告 廣告

2.以嘴吸吮傷口。許多人把這視為「最直覺」的急救法，但吸吮根本無法排出毒素，還可能把口腔細菌帶進傷口，導致細菌感染，一來一往反而讓病情變得更複雜。

3. 不分場合就冰敷或熱敷。這些做法會改變局部血流狀態，使毒素擴散得更快，許多人因此在送醫前出現腫脹急速惡化，延伸更多併發症。

他指出，被蛇咬傷後最正確的急救方式其實很簡單。先以清水沖洗傷口，再使用消毒劑處理，接著立即就醫，讓專業醫療團隊評估是否需要施打蛇毒血清與使用預防性抗生素。只要避開錯誤急救程序，並盡早到醫院，大多數個案都能獲得妥善控制。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

寒流一來猝死增！重症醫曝致命關鍵：記住這6招保命法

入秋最強冷空氣發威！北部低溫驟降至12度 11/23東北季風減弱回溫