別再用話術包裝貪污、犧牲助理勞權 90個民團齊聲要求陳玉珍撤案

立法院長韓國瑜。 資料照片：立法院提供

[Newtalk新聞] 針對臺灣高等法院近日就前立法委員高虹安涉助理費案件所作判決，公民監督國會聯盟（公督盟）高度關切的，並非單一法院的法律見解，而是立法院在本案中，函覆高等法院、將助理費直接定性為「立法委員補助費」的立場本身，將會對台灣廉政與公帑監督制度造成嚴重衝擊！公督盟嚴正強調，「助理費」的本質，係由國家公帑支應公費助理之人事薪資，目的在於支撐民意代表問政與公共服務品質，絕非立法委員的實質補貼、個人薪資，亦非可自由支配之私人款項。若將助理費錯置為立委個人補助，不僅動搖專款專用與公款監督的基本原則，更可能為未來制度性濫用與除責開啟危險先例！

助理費不是民代自肥薪資！立法院不應淪為貪污除罪幫兇！

公督盟強調，若立法院自行主張「助理費本來就是立委的錢」，那整個公費助理制度的監督基礎，將被徹底動搖。立法院此一函覆，不僅模糊了助理費的法律性質，更在制度層次否定了「專款專用」、「公款監督」與「職務關聯性」等民主財政的基本原則。讓原本應受到嚴格審核的人事經費，即可被視為民意代表的私人補助款；更嚴重的是，這樣的立場，正與近期國民黨立委陳玉珍等人所積極推動的「助理費免檢據、統籌運用、貪汙除罪化」修法方向高度一致，形同由立法院親自為惡質修法背書。

而在昨日，立法院所舉辦有關「健全民意代表聘用助理制度」公聽會，多數的專家學者、機關代表都指出，目前中央、地方議會每年近40億的「助理費」資金，是來自於全國老百姓的納稅錢，既然是國家公帑，就應要參考先進民主國家法制，落實公開透明、接受核銷與審計，公督盟嚴正呼籲，立法院長韓國瑜應正視其制度責任，切勿讓立院淪為破壞廉政制度、犧牲助理的幕後推手。

公督盟進一步指出，政治人物不應以話術包裝貪污、扭曲制度本質，將「公費助理薪資」混淆為「民意代表個人問政補助」，企圖為制度性濫權開脫。正因如此，超過 90 個公民團體已經串聯發起「反對民代助理費貪污除罪化」立委承諾書行動，要求立法院正視社會高度疑慮，立即停止任何弱化公帑監督、傷害助理勞權的修法方向。公督盟強調，真正的改革從來不是拆掉監督，而是補強制度，應全面啟動「助理制度改革三支箭」──落實助理聘用資訊透明化、建立任用專業化標準、並且透過設立專法保障助理待遇與勞動權益，讓公費回歸公用、權責真正相符，避免貪污亂象一再重演！

*歡迎更多公民團體，加入共同發起行列，阻擋自肥惡法：https://ccwatch.pse.is/8fuw4x

