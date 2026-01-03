別再用酒精！蘋果官方曝AirPods清潔法 竟推薦卸妝水

無線耳機AirPods Pro容易藏汙納垢，需定期清潔，近日蘋果官方公布建議清潔方式，指出清潔耳機網罩時，可使用市售兩款常見卸妝水，搭配牙刷沾取後輕刷，再以紙巾吸乾水分，重複數次，並以牙刷沾清水清潔後，晾乾至少2小時再使用，相關做法曝光後，引發網友熱烈討論。

蘋果官方網站分享，清潔無線耳機AirPods Pro時，可準備清水、軟毛兒童牙刷、兩個小杯子，以及含有PEG-6 辛酸／癸酸甘油酯（PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides）的卸妝水，例如貝膚黛瑪或露得清。

根據官網說明，清潔步驟很簡單，先在杯中倒入少量卸妝水，將牙刷浸入其中，使刷毛完全濕潤，接著握住AirPods Pro，讓網罩朝上，以畫圈方式輕刷網罩15秒，再翻面並用紙巾吸乾水分，上述步驟可重複2至3次。

清潔完成後，需先用清水將牙刷上的卸妝水洗淨，再用沾濕清水的牙刷輕刷剛清潔過的網罩，最後務必讓AirPods Pro完全乾燥，建議至少晾乾 2小時，再放回充電盒或繼續使用。

蘋果也提醒，切勿將AirPods Pro置於流水下沖洗，或使用尖銳物品及研磨性材料清潔。至於充電盒，建議以柔軟、乾燥、不起毛絮的布擦拭，必要時可用少量異丙醇酒精沾濕清潔，完成後同樣需徹底晾乾，避免任何液體進入充電孔。

