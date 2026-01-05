別再用酒精！AirPods髒了怎麼辦？清潔有3大禁忌，蘋果認證「2款卸妝水」有效清潔，完整步驟一次看

蘋果更新官方支援文件及Apple Support教學影片，針對AirPods Pro 2與AirPods Pro 3公開正確清潔方式，特別點名兩款卸妝水為清潔神器，引發網友熱議。 這是蘋果首次在官方文件中直接推薦特定品牌卸妝水，讓「貝膚黛瑪BIODERMA」與「露得清Neutrogena」瞬間成為熱門話題，許多AirPods用戶也才驚訝發現，原來日常卸妝產品能安全清潔精密耳機網罩，避免耳垢與髒污累積損壞裝置。

為何選擇卸妝水？蘋果點名關鍵成分

AirPods Pro使用一段時間後，網罩容易積滿耳垢、灰塵或污垢，若清潔不當可能導致音質衰退或硬體損壞。

蘋果強調，傳統清潔劑如肥皂、酒精或家用溶劑會腐蝕網罩材質，因此推薦含有「PEG-6辛酸／癸酸甘油酯（PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides）」成分的卸妝水，這種温和配方能有效溶解油脂與污垢，同時不傷害耳機結構。​

官方直接點名法國品牌「貝膚黛瑪（BIODERMA）」及美國品牌「露得清（Neutrogena）」的卸妝水為範例，這兩款產品不僅市售普及，還被網友稱為「蘋果官方認證」，預計銷售將大幅成長。

貝膚黛瑪的Sensibio H2O卸妝水以溫和不刺激聞名，適合敏感肌；露得清的卸妝水則強調深層清潔，兩者皆含指定成分，完美符合蘋果標準。​

清潔AirPods前必備工具清單

開始清潔前，準備正確工具至關重要，避免使用不當物品傷害精密網罩。

蘋果官方列出以下必需品：

含PEG-6辛酸／癸酸甘油酯的卸妝水：如貝膚黛瑪或露得清 蒸餾水：用於沖洗殘留卸妝水成分，避免水垢殘留 軟毛兒童牙刷：毛質柔軟，不刮傷網罩 兩個小杯子：分別盛裝卸妝水與蒸餾水 紙巾或吸水布：用於吸乾水分，確保網罩接觸 乾淨布料：擦拭機身與耳塞

這些工具簡單易取得，大多數家庭即有或藥妝店輕鬆購買。蘋果特別提醒，切勿替換為粗毛刷或一般自來水，以防礦物質沉積或刮傷表面。​

AirPods Pro清潔

AirPods網罩清潔 4步驟詳解

清潔AirPods Pro網罩是重點，官方提供詳細步驟，適用於Pro 2與Pro 3，但Pro 3網罩位置更多（頂部、側面、底部）。整個過程需耐心操作，重複多次確保徹底。

步驟一：拆下耳塞清洗



用力將耳塞套從AirPod本體拔下，讓網罩完全暴露。耳塞可用自來水沖洗，開口朝下輕搖去除污垢，絕對禁止添加肥皂或清潔劑。洗淨後以乾布擦乾，完全風乾後再裝回。這個步驟能先清除耳塞內部積垢，避免二次污染網罩。​

步驟二：卸妝水刷洗



將軟毛兒童牙刷浸入卸妝水杯中至濕透，手持AirPod讓網罩朝上，以畫圈方式輕刷約15秒。刷洗後翻轉耳機，在紙巾上輕壓吸乾水分，確保紙巾緊貼網罩吸取液體。

此刷洗＋吸乾動作需針對每個網罩重複3次（TVBS報導提及2次，NOWnews為3次，建議以3次為準以確保乾淨）。Pro 2重點清潔頂部與側面網罩，Pro 3則加底部。​

步驟三：蒸餾水沖洗



卸妝水步驟結束後，先將牙刷在蒸餾水杯中攪動清洗。沾取蒸餾水，同樣畫圈刷洗每個網罩15秒，再用紙巾吸乾，重複此步驟3次。此舉能徹底沖除卸妝水殘留，避免化學物質影響耳機性能。蒸餾水純淨無礦物質，是關鍵材料。​

步驟四：自然風乾至少2小時



清潔完成後，將AirPod置於通風處自然乾燥，至少2小時。期間絕對不可裝回耳塞、放入充電盒或通電使用，以防水分滲入造成短路。乾燥後檢查網罩無水漬，即可恢復使用。​

AirPods Pro 3獨家浸泡技巧

AirPods Pro 3擁有更強防水設計（IP54等級），蘋果額外提供浸泡法：用手指緊封住耳塞安裝孔，將耳機短暫浸入清水10秒，輕輕搖晃沖洗殘垢，再用布吸乾水分，靜置2小時。

不過要注意，此方法不適用Pro 2，專為Pro 3強化清潔效果，但仍需搭配卸妝水步驟使用。用戶反饋，這招能輕鬆清除頑固污垢，讓耳機如新。​

AirPods Pro清潔

AirPods清潔指南

事實上，除了網罩外，機身、耳塞與充電盒也有專屬方法。

機身：沾染防曬乳或乳液時，用微濕乾淨布輕拭，再以乾布擦乾。禁止流水沖洗或尖銳物刮除。​

耳塞套：僅用清水清洗，無肥皂，徹底乾燥後裝回。​

充電盒：以乾布或異丙醇酒精微濕布擦拭外殼，用軟毛刷清埠內灰塵。嚴禁液體進入充電埠，避免損壞電路。​這些步驟能全面維護耳機，延長使用壽命。

蘋果官方列清潔禁忌Top 3

為防意外損壞，蘋果列出三大NG，違反這些，可能導致保固失效或永久損壞。

禁肥皂與家用劑：洗髮精、乳液、溶劑等會腐蝕材質。​ 禁研磨粗糙物：尖銳物品或粗布會刮傷表面。​ 禁液體進入充電埠：充電盒埠口防水有限，勿浸水。​





