別再用錯！綠色菜瓜布不適合刷餐具 官方揭用途

不同顏色的菜瓜布，用途完全不一樣，有網友分享，很多人家裡常用的綠皮黃底菜瓜布，其實不適合刷洗餐具，因為綠色刷面含金鋼砂，長期下來恐把碗盤刷花，貼文引起網友熱議。《中時新聞網》實際查詢3M官網，發現綠色菜瓜布適合刷鐵鍋與不鏽鋼材質的表面，真正適用碗盤的應為黃色菜瓜布。

一名網友在社群平台Threads分享，不少家庭仍習慣使用「綠皮黃底」的菜瓜布來清洗餐具，但綠色刷面含有金鋼砂，若長期用其刷洗餐具，恐將陶瓷材質的碗盤刷出刮痕。

廣告 廣告

貼文引發網友熱烈討論，不少人驚呼「原來菜瓜布這麼多學問」，也有苦主分享自身經驗，表示過去並不知道不同顏色的菜瓜布功能有差異，直到把碗盤刷花，才驚覺綠色刷面的菜瓜布並不適合清洗陶瓷餐具。

《中時新聞網》實際查詢3M官網發現，市面上常見的「綠皮黃底菜瓜布」適合用於清潔鐵鍋與爐具，其刷面含有特殊金鋼砂，可有效去除焦黑污垢；而「紫色菜瓜布」含有較強的金鋼砂成分，適用於不鏽鋼表面，可用來刷洗較為頑固的汙垢。

相較之下，「黃色刷面的菜瓜布」質地較為柔軟，起泡力佳，適合日常餐具清潔，能有效去汙且不易刮傷陶瓷與玻璃表面；「粉色菜瓜布」則更為細緻，適合使用在較高級的鍋具，例如琺瑯鍋、鑄鐵鍋等。

此外，不少網友留言推薦「灰色菜瓜布」，甚至一次到超市購買6包囤貨，根據官網資料顯示，灰色菜瓜布為日本製，具備較強的起泡能力，刷面採用細緻的特殊尼龍材質，適合用於具有特殊塗層的鍋具，例如不沾鍋。

更多中時新聞網報導

2026年台灣體壇五大焦點》混血好手助陣 最強打線盼突破8強

愛林泉．暗號

繼澳洲之後 法將立法 禁15歲以下使用社群平台