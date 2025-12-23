別再用「超人媽媽」綁架女性！何穗產後復出首受訪：生小孩是為了自己

超模何穗產後登上《時尚芭莎》開年封面，並在首次專訪中談及懷孕與停工的選擇。她表示，這段時間並非被動犧牲工作，而是自己做出的決定，也希望外界不要再用「超人媽媽」的標準看待女性，引發不少討論。

今年4月，何穗突然暫停工作、清空社群帳號，外界一度猜測她是否退出演藝圈。直到10月，她與男友陳偉霆同步對外證實已迎來新生命，才讓大家明白她先前選擇低調的原因，是刻意不想公開懷孕與生產過程。產後約兩個月，她終於復出拍攝《時尚芭莎》封面，但過程中仍惦記著在家的小孩，多次查看手機中的寶寶照片，工作結束後也立刻回家陪伴孩子。

在專訪中，何穗被問及懷孕期間的心情，是否會對推掉各種工作機會感到可惜，她對此直言：「這不是取捨問題，生小孩就是為自己，10個月的休息很正常。」她也提到，目前只接不需要過夜的短程工作，暫時婉拒需要長時間出差的國際走秀，原因是不希望在想念孩子的情況下無法陪伴，但並未排斥未來重返伸展台。

談到產後狀態，何穗坦言仍受到荷爾蒙影響，即使有陳偉霆與家人的支持，還是偶爾會感到焦慮。她認為對於缺乏資源與後援的女性而言，育兒過程會更加辛苦，因此不認同將「同時兼顧工作與家庭」過度包裝成理想典範，也呼籲社會不要對母親角色設定過高標準、不要提倡「超人媽媽」。

