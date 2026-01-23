別再留作紀念！消防專家示警「抽屜這物品」恐變炸彈 大掃除快斷捨離

消防專家警告，別將不用的舊手機、行動電源放家裡，以免形成不定時炸彈，不彷趁大掃除斷捨離，將這類物品資源回收處理，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

過年將至是大掃除的時候，「消防神主牌」粉專警告，行動電源和手機等產品不用，裡面的鋰電池放久會老化，會有自燃風險，久了恐成「不定時炸彈」，別再留著當紀念。粉專也提醒，鋰電池不要丟進垃圾車，應先用膠帶貼住「金屬接觸點」，拿去超商或通訊行回收。

很多人都習慣將不用的行動電源或手機留下來，由消防員成立的粉專「消防神主牌」卻警告，這些「藏在櫃子深處」被遺忘的舊電池，危險是隨著時間「複利」計算。由於化學物質會老化、結構會崩解膨脹，「它們不需要插電，光是靜靜躺在那裡，就有可能因為內部短路而自燃。」

粉專指出，手機、行動電源、手持風扇裡面的鋰電池，宛如「抽屜深處，正躺著一顆不定時炸彈」，當被遺忘時，卻正在慢慢變成下一場火災的主角，呼籲民眾斷捨離保命，「那些長灰塵的舊手機，或是已經膨脹的行動電源，拜託別再留著當紀念」。

至於，鋰電池該怎麼處理丟棄？粉專表示，正確方法是先把含有鋰電池且不用的電子產品都找出來，用絕緣膠帶貼住電池的「金屬接觸點」，避免短路，再拿到便利商店、通訊行或資源回收場回收處理。

粉專特別提醒，這些電子產品千萬不要丟進垃圾車，因為被垃圾車壓縮後可能爆炸，會害死清潔隊員。

