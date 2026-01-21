別再留！舊鋰電池恐成「不定時炸彈」 消防教正確處置SOP

消防人員提醒，民眾正確回收舊鋰電池，避免意外發生。（翻攝自photo-ac）

不少人家中抽屜或櫃子深處，可能存放著早已不用的舊手機、行動電源或各式電子產品。消防人員提醒，這些被遺忘的鋰電池，隨著時間老化，恐成為潛藏在家中的火災風險，呼籲民眾斷捨離並正確回收，避免意外發生。

不插電就沒事？ 恐內部短路自燃

消防帳號「消防神主牌」近日在社群平台Threads發文示警，指出鋰電池的危險會隨時間「複利」增加，民眾購買電子產品，如手機、行動電源、相機、手持風扇等，當設備退流行或故障後，常被隨手收進抽屜或櫃子中長期放置。鋰電池內部化學物質可能在長時間存放中逐漸劣化，結構出現崩解或膨脹，即使不插電，也可能因內部短路而自燃。

3步驟正確回收 不可丟垃圾車

對此，「消防神主牌」呼籲民眾主動檢視家中雜物櫃與抽屜，若發現舊手機、已變形或膨脹的行動電源，切勿繼續存放。更重要的是，舊鋰電池不可直接丟入一般垃圾車，否則在垃圾壓縮過程中，可能引發爆炸，危及清潔人員安全。

正確處理舊鋰電池的SOP，第一步是「找出來」，先檢查家中所有抽屜，將舊鋰電池集中找出；第二步「貼起來」，再以絕緣膠帶或透明膠帶貼住電池的金屬接觸點，避免短路；最後一步「拿去丟」，拿到便利商店、通訊行或合法資源回收站回收。

