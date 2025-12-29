別再看錯棟！101跨年煙火12/31點燃 3大私藏景點曝光

歲末年終，台北101跨年煙火即將施放。台北市政府工務局水利工程處表示，基隆河沿岸部分河濱公園視野條件良好，於跨年夜期間開放民眾前往觀賞煙火。

北市府推薦台北101跨年煙火「3大觀賞處」。（圖／北市府提供）

水利處指出，位於民權橋至麥帥一橋間的彩虹河濱公園，地處台北101北北東方，視角條件相對開闊，且鄰近饒河街商圈，民眾可依自身行程安排前往。此外，美堤河濱公園鄰近大直橋，腹地較大、視野遼闊，可同時眺望跨年煙火與周邊市區夜景，並可與鄰近商圈活動動線相互銜接。觀山河濱公園位於民權大橋附近，地勢平坦、遮蔽物較少，亦具備良好觀賞條件。

水利處提醒，河濱公園內設有自行車道及人行步道，請民眾依規定使用相關設施，勿於自行車道停留，亦禁止燃放爆竹煙火，以維護公共安全。同時呼籲民眾落實垃圾不落地，共同維持河濱環境整潔。

北市府推薦台北101跨年煙火「3大觀賞處」。（圖／北市府提供）

另考量河濱空間開闊，跨年時段夜間氣溫偏低，水利處建議民眾事先做好保暖措施，並留意周邊道路交通管制及引導資訊，確保活動期間人身安全，平安迎接新的一年。

