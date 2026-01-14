別再瞎扯美積電！ 台積電台灣2奈米廠燈火通明趕工

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)受惠AI需求大爆發，去年第四季量產2奈米製程，由於接單旺盛，竹科寶山晶圓二十廠與高雄二十二廠正全力趕工，連假日夜間也燈火通明，今年可說是2奈米量產挹注營運的元年，因應客戶需求旺盛，台積電也忙著籌備台南將再投資擴建三座2奈米廠。

紐約時報報導，美國對台關稅擬降至15%，並換取台積電加碼美國投資，至少再蓋五座晶圓廠。台積電明天召開法說會，法說會前是緘默期，公司不回應外媒報導。供應鏈廠商觀察，地緣政治與主要客戶雙重考量，台積電擴大美國投資是必然的發展趨勢，但公司在商言商，計畫可能加碼，執行時程還是看市場需求與是否獲利而定，日本熊本廠擴產走緩就是明顯的例子。

廣告 廣告

半導體業界認為，台積電先進製程量產重心應該還是以台灣為主，目前南科晶圓十八廠是3、5奈米的主要生產基地，繼目前P1-P8之外，正擴建P9廠，增加3奈米產能，以因應客戶激增的需求量。目前與未來擴產重心則擺在2奈米、1.4奈米等下世代先進製程與先進封裝。鄰近南科的台南特定區，傳出將是台積電擴產3奈米的落腳地，預計新建3座廠，台南市政府

台積電去年第四季正式量產2奈米，採用第一代奈米片(Nanosheet)電晶體技術，生產基地包括竹科寶山晶圓二十廠、高雄晶圓二十二廠，目前兩地投片產能分別為2.5萬片與1萬片以上，為了趕工，晚上都可看到辦公區燈火通明，其中， 高雄晶圓二十二廠更是2奈米主要量產基地，近期第二廠新一期裝機加速進行，第三座廠、第四座廠正如火如荼施工，業界估計每天進出廠區高達1.5萬人以上，儼如超大型工地。

台積電將於明(15)日召開法說會，美國是否再擴大投資、今年營運、2奈米及以下製程進展、資本支出等議題勢必成為全球業界與法人關注焦點。有關2奈米進展，供應鏈日前傳出，台積電因應客戶對2奈米需求大增，持續緊盯廠務工程、設備、材料等供應商趕工與提早交期，以備產能快速開出，市場預估今年最高產能將達10萬片，不過，台積電內部提出產能可望達14萬片。

台積電去年十月中旬的法說會，針對2奈米製程就指出，正按計畫時程量產，良率表現良好，2026年受智慧手機與AI相關高效能運算(HPC)應用推動，量產速度將加快；家族延伸出的N2P、 A16採超級電軌(SPR)結構，都將於2026下半年量產。台積電也指出，2奈米製程量產初期，對毛利率會造成稀釋，但因結構獲利性較高，加上3奈米毛利率提高，整體還是可達平均毛利率水準。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美股收盤》金融股領跌！道瓊下挫398點 台積電ADR收低

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

吃飯捕獲野生魏哲家！親民合照：常來就會遇到我

吃櫻桃正是時候！價格大跌變成市場主流商品 歸功「這國」擴張

