別再瞎等！鳳梨、柑橘不會「放久變甜」農糧署揭關鍵差異

常見的更年性水果包括柿子、西洋梨、芒果、木瓜、酪梨及水蜜桃等。圖：截自農糧署臉書

許多民眾到賣場、市場買水果回家，常會發現有的水果熟得飛快，有的卻放了好幾天依然「硬梆梆」。背後原因除了保存環境外，關鍵就在於水果採收後的「後熟過程」。農糧署就分享，水果可分為「更年性」與「非更年性」兩大類，只要掌握其特性，就能透過簡單的小撇步，讓愛吃的水果提前完熟。

農糧署表示，所謂的「更年性水果」，是指採收後會自行產生大量「乙烯」並加速後熟過程的水果，常見的種類包括柿子、西洋梨、芒果、木瓜、酪梨及水蜜桃等。其中，香蕉與蘋果更是能自行釋放較多乙烯的「催熟天王」。民眾若希望加速更年性水果的完熟速度，可將其與香蕉或蘋果密封擺放，利用累積的乙烯氣體達到催熟效果。

相對而言，「非更年性水果」如柑橘、葡萄、蓮霧、紅龍果及鳳梨等，其後熟速度有獨特步調，幾乎不受乙烯影響。這類水果必須在樹上充分成熟後才能採收，才能品嚐到其最佳風味。由於非更年性水果採收後就不會再繼續後熟，即便將它們與香蕉、蘋果放在一起，也不會變得更熟或更甜，民眾在選購與保存時需多加留意。

