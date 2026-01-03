別再穿錯了！羽絨外套內搭「這樣穿」最保暖 專家實測揭關鍵

許多人直覺認為，羽絨外套裡面穿得越厚就越暖，但實驗結果卻顯示，內搭「穿薄」反而更能保暖。（翻攝自photo-ac）

冬季寒流來襲，氣溫驟降，不少民眾會穿上羽絨外套禦寒，但其實外套裡面怎麼穿，也會影響保暖效果。古賀由紀夫（東京服飾専門学校）指出，許多人直覺認為，羽絨外套裡面穿得越厚就越暖，但實驗結果卻顯示，內搭「穿薄」反而更能保暖。

穿得越厚就越保暖嗎？

實驗邀請多名女性受試者，在室溫約 10 度的環境中，分別穿著薄襯衫或厚毛衣，再套上羽絨外套，靜待30分鐘後，利用熱感應儀觀察體表溫度變化。結果顯示，穿著薄襯衫的一組，體表溫度明顯高於穿厚毛衣者。

「穿薄」反而讓羽絨外套更保暖？

這種差異是由於羽絨外套的保暖原理，來自羽毛所形成的「空氣層」，能夠鎖住並維持人體散發的熱能。當內搭衣物過於厚重時，反而會阻隔體溫傳導，使身體熱能較難傳到羽絨層中；相較之下，較輕薄的衣物能讓體溫更直接傳遞至羽絨所形成的空氣層，更容易保暖升溫。

