別再穿「無效」發熱衣！UNIQLO曝3重點感受最好的保暖度

入秋以來最強最強冷空氣報到，預估今晚到明天將是最冷的時刻，恐探13度，許多民眾紛紛拿出發熱衣準備禦寒。

但發熱衣你穿對了嗎？日系品牌UNIQLO曾發文提醒，發熱衣並非穿上就保暖，其保暖效果會因使用、選購與清洗方式不當而大打折扣，若想讓發熱衣的機能發揮到極致，有三個關鍵重點必須掌握。

發熱衣有「保存期限」 壽命約3個冬季

許多人可能不知道，發熱衣其實有明確的「使用年限」或「有效期限」。UNIQLO官方建議，發熱衣的使用年限約為3個冬季。

發熱衣之所以有年限限制，是因為其保暖機能仰賴布料中的聚氨酯纖維。當衣物穿久導致彈性疲乏、布料老化，聚氨酯纖維的彈性下降，發熱效果就會隨之減弱，若布料已明顯變薄或鬆垮，就應盡早汰換。

不過，若一年只穿一兩次、保存良好，則不必硬性規定滿3年就淘汰。

此外，民眾可以透過標籤判斷發熱衣的製造日期，每件發熱衣的標籤最上方括弧內的前兩個數字，即可看出製造時間。第一個數字代表西元年份的尾數，第二個數字則對應季節（1、2、3、4分別代表春、夏、秋、冬）。例如，標籤顯示「（84-40）」表示是2018年冬季（或秋季）生產。

Uniqlo表示，透過標籤判斷發熱衣的製造日期，建議經過3個冬季就要更換。（圖／翻攝Uniqlo IG）

尺寸必須「合身」 過大空隙影響保暖度

發熱衣的尺寸挑選，對於保暖效果具有決定性。UNIQLO強調，發熱衣一定要選購合身尺寸，貼身程度是保暖的關鍵。

許多消費者擔心縮水而刻意買大一號，然而，尺寸過大的發熱衣會在布料與皮膚間形成空隙，使人體散發出的熱能難以被捕捉並留存。當熱能無法有效保留時，保暖效果就會大打折扣。

可用機洗但錯誤洗滌是保暖殺手

錯誤的清洗方式會破壞發熱衣的纖維結構，加速材質老化，進而影響保暖功能。

UNIQLO建議，發熱衣可以手洗，或使用洗衣機的弱水流模式清洗，以延緩機能退化，但洗滌時，水溫不可超過40度也不建議使用特殊洗劑、乾洗與烘乾，消費者應多加確認標籤上的說明，遵循正確的洗滌方式，才能延長發熱衣的使用壽命，並確保其發熱機能不打折。