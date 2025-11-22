別再糾結差幾歲！選對「生肖」比避開「年齡差」對婚姻更重要
[Newtalk新聞] 近年社會對夫妻年齡差距的討論不斷，傳統觀念中相差 3 歲或 6 歲被視為禁忌，國外研究亦指出差 5 歲者離婚率可能高出近兩成，然而，古代生肖相配的觀點指出，夫妻關係的和諧與否，可能更關鍵在於生肖性格的互補與契合。本文從十二生肖女性角度出發，探討其最適合的男性生肖配對，解析如何透過性格特質的相互支持，建立穩定幸福的婚姻關係，強調真愛與相互理解才是維繫感情的基石。
根據傳統生肖配對觀點，不同生肖女性在選擇伴侶時，若能找到性格互補的對象，將有助於婚姻長久穩定。以鼠女為例，適合配對的生肖男性包括牛、龍、猴。牛男的穩重能帶給鼠女安全感，龍男的領導力與自信能激勵鼠女成長，而猴男的幽默與智慧則能與鼠女形成默契，共同解決問題。
牛女則與鼠、蛇、雞男最為契合。鼠男的機智能為牛女的生活帶來創意，蛇男的謹慎與智慧有助於事業共同進步，雞男的細心與規劃能力則能幫助牛女更清晰地邁向未來目標。
虎女適合配對馬、豬、狗男。馬男的熱情與冒險精神能激發虎女的勇氣，豬男的包容與忠誠能提供情感支持，狗男的正直與家庭觀念則能讓虎女感受到穩定與依靠。
兔女與羊、豬、雞男的組合被視為理想。羊男的內斂與重情能與兔女共同營造溫馨家庭，豬男的誠實與憨厚能滿足兔女的情感需求，雞男的細心則能為兔女帶來生活上的穩定。
龍女則與蛇、猴、雞男相配。蛇男的謹慎能平衡龍女的活力，猴男的機智能與龍女在事業上合作無間，雞男的務實則能協助龍女處理細節，實現遠大目標。
蛇女適合牛、雞、猴男。牛男的穩重能穩定蛇女情緒，雞男的細心能處理生活細節，猴男的活潑則能幫助蛇女放鬆心情，形成性格上的互補。
馬女與羊、狗、猴男的配對被認為和諧。羊男的溫和能提供情感支持，狗男的忠誠能帶來安全感，猴男的機智能為馬女的生活注入刺激與樂趣。
羊女則與兔、豬、馬男最為契合。兔男的靦腆與羊女的溫柔相互安慰，豬男的善良能共同創造充滿愛的家庭，馬男的開朗則能帶動羊女追求幸福。
猴女適合龍、鼠、雞男。龍男的自信與猴女的機智能互相激勵，鼠男的聰明能激發創意，雞男的專注則能與猴女在事業上共同成就。
雞女與牛、蛇、狗男的組合被視為穩定。牛男的務實能支持雞女，蛇男的謹慎能共同追求完美，狗男的忠誠則能幫助雞女保持情感平和。
狗女則與豬、馬、兔男相配。豬男的誠實能建立信任，馬男的活潑能帶來歡笑，兔男的溫柔則能創造和諧家庭。
豬女適合兔、羊、狗男。兔男的柔和能與豬女互相照顧，羊男的體貼能建立情感依賴，狗男的穩定則能幫助豬女過上平和生活。
( 民間習俗僅供參考，切勿盡信，生活中遇到問題請找專家。)
更多Newtalk新聞報導
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
其他人也在看
小聲一點！ 被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警
凌晨，台中 33歲的男子與姊夫，在家喝酒，說話太大聲，被姊夫念了幾句，他心生不滿，與姊夫大吵後，離家出走，員警到場蒐證時，男子正好回家，手中拿著玻璃酒杯，就朝員警砸，碎玻璃穿透衣服，刺進手臂，送醫縫了2針。 #醉男#家庭糾紛#酒杯砸警東森新聞影音 ・ 13 小時前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 15 小時前
關西仙草花文化節浪漫登場 限量護照享優惠
浪漫的仙草紫色花海，近年成為入冬熱門賞花的「嬌」點！新竹縣關西鎮仙草花文化節，今、明兩天在南山大橋旁登場，東安古橋設有接駁車服務；雖然今年花兒遲到，花開僅約1成，但客家歌手輪番演唱，還有多樣有趣的手作體驗，仍吸引許多民眾呼朋引伴參訪。關西鎮內有多處小規模的仙草花田，南山大橋旁花田預估11月底到12月自由時報 ・ 11 小時前
竹科工程師敲鍵盤卡卡 竟痛風釀成痛風石侵蝕手指關節
56歲李先生是竹科工程師，患有痛風病史，兩年多前，他發現右手食指和中指逐漸出現痛風腫塊，不僅外觀明顯，敲鍵盤時也常感不適、抓握動作也有緊繃感，讓工作與心情大受影響。經網路搜尋後前往長安醫院就診，骨科陳冠儒醫師診斷為痛風石後，接受「微創超音波刀痛風石切除手術」，術後恢復良好，不僅擺脫礙眼硬塊，握拳、打字也輕鬆許多，讓他直呼：「早點開刀就好了！」NOW健康 ・ 1 天前
專家看盤》輝達利多好景不常？台股今情緒下跌 恐慌信號浮現
[Newtalk新聞] 「台股今天(21日)大幅回檔，反映輝達利多不漲，AI 情緒再受重擊，電子權值股遭法人提款，中小型股出現融資多殺多。」分析師林漢偉表示，台股今早跳空大跌，須留意不可跌破週三低點，否則賣壓恐再擴大。 回顧美股表現：美股昨天四大指數開高走低，輝達財報仍未化解高估值疑慮。費半指數大跌 4.77%，為四大指數中最弱。半導體：美光 -10.87%、AMD -7.84%。科技股：甲骨文 -6.58%、輝達 -3.15%。 林漢偉表示，儘管輝達財報優於預期，但市場擔憂聯準會 12 月降息機率降至 40% 以下，輝達開高走低翻跌，引發期權動量停損，使 AI 族群全面下殺，四大指數長黑跌破季線。 總體面與台指期：美元反彈，美債利率下滑。台指期大跌 794 點，跌幅 2.89%。台積電 ADR 下跌 1.74%，壓抑今日台股開盤氣氛。 以下是分析師解析今天盤勢重點： 一、指數技術面與量能 台股今早跳空大跌，須留意不可跌破周三低點，否則賣壓恐再擴大。 外資現貨由賣轉買、期貨空單大減，籌碼面轉為中性。 櫃買指數壓在昨日低點，融資大增帶來壓力，短線震盪放大。 二、傳產與題材概念股 IC 封新頭殼 ・ 1 天前
“第十八屆鄉音金秋音樂會-黃河大合唱” 震撼上演
在2025年金秋收穫的季節，享譽美東的新澤西百人合唱團——“鄉音”合唱團（Edison Chinese Chorus）及旗下的愛迪生愛樂樂團（Edison Philharmonic Orchestra世界日報World Journal ・ 1 天前
「痛風石」害竹科工程師敲鍵盤卡卡 微創超音波刀解困
56歲竹科李姓工程師有痛風病史，兩年多前發現右手食指和中指出現腫塊，外觀明顯，敲鍵盤常感不適、抓握動作緊繃感，工作與心情大受影響，經前往長安醫院就診確認為痛風石，接受「微創超音波刀痛風石切除手術」（健保結付），不僅擺脫礙眼硬塊，握拳、打字也輕鬆許多，讓他直呼：「早點開刀就好了！」自由時報 ・ 1 天前
「地制法」修正蘇巧慧批因人設事 李四川笑回修正不是壞事
立法院昨三讀通過地方制度法部分條文修正，放寬直轄市副市長人數限制，被外界稱為「李四川條款」，將代表綠營參選新北市長的立委蘇巧慧，今天（22）批評，這是因人設事、因地設事，不是好的做法。台北市長副市長李中廣新聞網 ・ 11 小時前
用盡饅荒之力／孫淑媚裝小偽CP 謝祖武冷凍熟成肉
在這醫美盛行的世道下，最煩惱的應該是導演吧？都找不到人來演媽媽了啦！你說孫淑媚和「明華園小王子」陳玄力在電影《南方時光》演母子，這畫面合理嗎？根本是姐弟吧？（拍桌）更可怕的是，小編在她身上看不太到加工痕跡，到底在哪家做的？快交出名單來！（扯衣領）孫淑媚透露，心態保持年輕最重要，「我覺得我滿幼稚的，心裡住一個小孩。還有可能是身高不高，看起來比較年輕。」全天下的矮子終於有高人一等的時候了。（驕傲挺胸）鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
喝水常嗆到？醫揭1警訊恐是巴金森氏症惡化！別再以為是老化
當我們想到巴金森氏症，腦中浮現的多是手抖、步伐不穩的模樣，但你可知道，這個神經退化性疾病影響的不只是動作？從說話含糊、聲音變小，到吃東西會嗆、吞嚥困難，這些症狀可能是疾病進展的警訊，甚至導致致命併發症健康2.0 ・ 1 天前
114年馨生市集新竹巨城溫暖登場全國40家馨生商家展至11/23
一一四年度馨生市集自十一月廿日起至廿三日於新竹BigCity遠東巨城購物中心六樓特賣場盛大舉行。今年有來自全國各地近四十家馨生商家及財團法人犯罪被害人保護協會「安薪專案」技職訓練成果展售攤位共同參與。市集內容豐富多樣，從生活用品、手作飾品、皮件、點心到咖啡茶飲一應俱全，現場更設有「超值回饋」、「集點換好禮」、「親子同樂」及「打卡送愛心」活動，讓民眾購物之餘也能收穫滿滿驚喜。今年活動由馨生人張舒玲的震撼太鼓表演揭開序幕，藉由每一次的鼓聲震響，將內心的痛苦、疲憊與無助一點點釋放出去，並在節奏中重新獲得喘息與力量。法務部徐錫祥政務次長於開幕儀式致詞指出，法務部為實踐「國家希望工程」目標與推動「溫暖有感的柔性司法」政策，積極指導犯保協會協助馨生家庭從研製商品、建立品牌到拓展行銷通 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 1 天前
獨家／生活工場百間店停業！ 員工控欠薪+廠商貨款上千萬｜#鏡新聞
本土家居品牌「生活工場」，全台實體店面去年開始陸續閉店，目前全台只剩「2間」店面，外界盛傳是因為公司財務出狀況，現在更有員工出面證實，已知超過50人已經好幾個月都沒領到薪水，加上廠商貨款，金額上千萬。對此，生活工場董事長承認，確實有欠薪，但已經和員工調解中，預計1年內清償。鏡新聞 ・ 8 小時前
韓星NANA「42億元豪宅」遭持刀歹徒搶劫！母女合力壓制 警認定：屬正當防衛
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導南韓前女團AfterSchool成員、歌手兼女演員NANA（本名林珍兒）日前驚傳位於京畿道九里市的自家住宅中，遭歹徒持刀搶劫闖入事...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
國內首驗出蘇丹紅化妝品 2大台廠"號稱無添加"中標
生活中心／綜合報導還記得去年初，蘇丹紅風暴席捲全台，一度讓民眾不敢吃辣椒粉、胡椒粉，沒想到現在蘇丹紅又再現身，而且是國內首度在化妝品中被驗出！國內外共14家業者遭波及，其中包含兩家，號稱無添加的台灣大廠。醫師特別警告，唇膏類最危險，恐怕吃下肚會致癌。提醒各位水水們，都愛注意！民視 ・ 9 小時前
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看
2張千萬、5張200萬元發票沒人領！消費明細一次看EBC東森新聞 ・ 16 小時前
ASICS 跑鞋$999起，滿額折扣最高 29% 回饋！品牌日限時下殺
每年入冬前的暖身計畫，不只是把羽絨外套拿出來，而是──替雙腳換上一雙能陪你跑、陪你走、也陪你迎接新年度挑戰的好鞋。這次 ASICS 品牌日限時登場，不僅跑鞋直降 $999 起，多款熱銷經典通通下殺，還搭配滿額折扣、滿額贈、最高加送 29% 回饋。Yahoo好好買 ・ 18 小時前
大樂透今晚保證1億！3生肖偏財運亮眼 致富機會來了
大樂透今（21日）晚間開獎，頭獎保證1億。《搜狐網》命理專欄發文表示，3生肖運勢迎接上上籤，偏財運格外亮眼。中天新聞網 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 14 小時前