別再繳學費了！巴菲特揭散戶最常犯「7大錯誤」：第一條絕對不能忘

被譽為「股神」的巴菲特（Warren Buffett），以精準且長期穩健的投資眼光聞名全球，他的一舉一動向來被市場視為重要風向指標。美國媒體指出，當人們準備踏入投資市場時，第一個浮現在腦海中的名字，往往就是巴菲特。這位投資大師憑藉一套歷久彌新的原則，成功將波克夏・海瑟威（Berkshire Hathaway）打造成市值數百億美元的企業帝國。

巴菲特揭散戶常犯7大錯誤：第一條不能忘



報導提到，巴菲特不僅經常分享「該怎麼做」的投資心法，也多次提醒投資人「哪些事絕對不要做」。這些關於投資錯誤的警示，無論對新手或資深投資人而言，都能避免付出高昂的學費。以下整理出巴菲特認為，若想聰明累積財富，必須避開的7大投資陷阱。

一、別把投資當成短線賭博



巴菲特長期警告投資人，不要被短期獲利誘惑牽著走。他認為，許多人虧錢的主因，是把投資當作投機行為，而非長期策略。波克夏的成功，來自於數十年持有可口可樂、美國運通等優質企業，而不是追逐短期波動。

二、不要投資自己不了解的標的



「不要投資你不懂的東西」是巴菲特最知名的原則之一。即便某些標的被市場視為「下一個大機會」，只要他無法理解其商業模式，就會選擇避開。

三、把『不虧錢』放在第一順位



巴菲特最廣為流傳的投資原則只有兩條：第一，不要虧錢；第二，永遠不要忘記第一條。他在追求報酬前，會先評估下行風險，將保住本金視為投資決策的核心。

四、別低估耐心與複利的威力



巴菲特提醒，缺乏耐心往往是投資失敗的關鍵。市場波動時驚慌賣出，容易錯失長期成長的機會。波克夏對穩定企業長期持有數十年，正是複利如何將平凡投資轉化為驚人回報的最佳例子。

五、避免讓情緒主導投資決策



在巴菲特眼中，情緒是理性投資的最大敵人。恐慌會讓人於低點賣出，貪婪則可能促使追逐高風險標的。他能在他人失去理性時保持冷靜，是長期成功的重要關鍵。

六、別試圖精準抓準進出場時機



巴菲特長期反對「擇時進出市場」，認為短期預測市場走勢本質上是投機行為。相較之下，他主張買進並長期持有優質企業，專注基本面而非每日價格波動。

七、不要忽視企業的長期價值



對巴菲特而言，企業品質遠比股價重要。他會避開缺乏競爭優勢或長期前景不明的公司，因為忽視企業本質的投資，風險在於買進無法持續創造價值的標的。

