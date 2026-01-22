別再繳費！桃園這2家職業工會遭列黑名單 勞保局暫停給付

勞動部勞工保險局桃園辦事處。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕勞動部勞工保險局近日公布，截至1月16日，全國共有3家職業工會因積欠勞工保險及勞工職業災害保險費逾期未繳，遭列入黑名單，將暫拒給付，呼籲民眾不要再繳錢；依據勞工保險條例施行細則第40條及勞工職業災害保險及保護法施行細則第36條規定，職業工會如欠繳保險費達2個月，即不得繼續預收保費。

這3家職業工會分別為桃園市租賃管理服務業從業人員職業工會、桃園市學力提升補教從業人員職業工會，以及大台南宗教服務職業工會，前2家設址於桃園市桃園區及後者位於台南市安南區。

勞保局桃園辦事處主任陳正和指出，桃園市現有職業工會逾300家、會員總人數逾20萬人，針對這2家上述工會勞工局已依法移送行政執行，並對其所屬被保險人暫停辦理各項給付，若工會人員涉有違法情事，將移送檢調單位偵辦；若涉及侵占保險費，已涉犯刑法業務侵占罪，依法可處有期徒刑，並沒收不法所得，呼籲勿以身試法。

陳正和提醒，工會會員應主動關心工會財務狀況，定期參與會員大會，並於繳納保費時索取正式收據妥善保存，以利未來維權之用。為保障被保險人權益，被保險人應保存已向工會繳費的證明(如繳費收據、匯款單)，並轉至其他相關職業工會入會，勞保局將依法核發包括老人年金、相關權益等給付。

