別再羨慕了！這8個夢幻職業其實超血汗 最後一個讓人最意外
編輯/李明真撰文
很多人看職業，直覺上都會先比較「聽起來厲不厲害」，卻很少有人把職業背後的辛苦一起想進去。於是就出現一種很微妙的落差：外人看起來像人生勝利組，當事人卻常常在深夜懷疑自己為什麼要選這條路。以下這些職業，乍看之下夢幻、體面、甚至自帶濾鏡，但如果妳真的走進去，會發現它們之所以耀眼，是因為燃燒得很兇。
1.空姐
先從最常被投射浪漫想像的空服員說起。很多人以為空姐的日常是環遊世界、住高級飯店、穿制服拍美照，但實際上，空姐的生理時鐘會被時差反覆拆解重組，吃飯時間不固定、睡眠品質也可能被影響，還要在狹小空間裡長時間站立，服務來自四面八方的乘客。微笑更是工作的一部分，不管妳前一晚幾乎沒睡，妳都得看起來精神奕奕。這份工作考驗的不是外表，而是長期透支下的自我管理能力。
2.網紅
再來是很多人羨慕的網紅。感覺網紅的工作不難，好像只是在分享生活、拍照、說話，這樣就能賺到錢，但現實是，網紅的生活跟工作融為一體，沒有真正的下班時間，而殘酷的演算法就是老闆，曝光焦慮與數據壓力會讓人很難純粹地活著。網紅也不只要面對市場，更要承受陌生人的評價與惡意，而這些情緒，往往只能自己消化。
3.時裝設計師
時尚產業裡的時裝設計師，也是典型的「看起來很酷，實際很硬」的職業。外人看到的是時裝週、選品眼光與風格品味，卻很少看到背後長時間熬夜改稿、壓力極大的時程管理，以及市場不買單的現實打擊。服裝設計師不只要有創意，還得面對殘酷的商業判斷，夢想與現實每天都在拉扯。
4.主廚
再說到許多人嚮往的主廚，畫面裡是精緻擺盤與成就感滿滿的料理，但現場往往是高溫、高壓、高體力消耗。長時間站立、重複動作、休息時間少都是常態，還要在極短時間內保持專注與精準。
5.記者
看似自由又有影響力的新聞工作者，也常被低估辛苦程度。記者必須在別人不願靠近的現場出現，接觸災難、衝突與人性最赤裸的時刻。長期下來，心理耗損遠比外人想像得深，而這些感受，並不會因為使命感就自動消失。
6.老師
再來是很多人覺得「穩定又體面」的老師。表面上老師有寒暑假、有固定作息，但實際上，情緒勞動幾乎是全天候的，很多老師也必須接行政職，分身乏術。要面對學生、家長、制度與責任，還要在有限資源下維持熱情。
7.醫師
醫師也是典型的夢幻錯覺職業。白袍象徵專業與崇高，但現實是高工時、高壓力與高責任。醫師的每一個判斷，都可能影響病人的生命，感覺醫師薪水高，但其實承受得更多，從業風險也很大，不能輕易喊疲勞，有情緒也不能隨便外露，這份重量，只有身在其中的人才懂。
8.模特兒
最後，還有一種常被浪漫化的職業是模特兒。外人看到的是五光十色的舞台和絢麗的服裝，卻不知道，模特兒領域非常競爭，在真正大紅大紫之前，必須忍受貧窮和非常多的試鏡過程，會讓人長期處在理想與挫折之間。
結語
這些職業之所以「看起來夢幻」，往往是因為它們站在舞台或聚光燈前，但真正支撐它們運作的，是長時間看不見的付出與犧牲。並不是說這些工作不值得，而是它們值得被看見完整的樣子。
當妳在羨慕某個職業之前，其實也可以多問一句：我能不能承受它的日常？夢想從來不是錯，但成熟的選擇，是把光環和重量一起考慮。因為真正適合自己的職業，不一定最夢幻，但一定能讓人長久地走下去，不只是撐一段時間。
其他人也在看
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 6
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 49
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 1 天前 ・ 3
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 112
名醫點名「3種早餐」他不碰！恐提高「4種癌症」機率
生活中心／張予柔報導早餐看似簡單，卻可能成為健康隱憂，日本癌症權威、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏直言，許多人每天習以為常的早餐內容，其實暗藏致癌風險，若長期攝取不當，恐增加罹患「癌王」胰臟癌，甚至大腸癌、肝癌與乳癌的機率。他坦言，自己多年來在早餐選擇上有明確原則，有3類食物「幾乎不碰」。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 38
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 23 小時前 ・ 2
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 23 小時前 ・ 256
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 80
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
柯文哲狂罵北檢1年！檢察官首回應「真實心聲」
政治中心／綜合報導台北地方法院持續審理京華城容積弊案、侵占民眾黨政治獻金案，15日開始進行連續8天的言詞辯論程序，北檢檢察官在論告柯文哲京華城案時，詳細說明了時間軸，該案的容積獎勵程序是在柯文哲與威京集團主席沈慶京密會後迅速推進的。檢方同時披露了公部門基層的壓力，引述公務員私下稱「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」。民視 ・ 3 小時前 ・ 116
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 85
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 38
一堆人不知！睡覺「1習慣」大增67%糖尿病風險：不是飲食、滑手機
很多人以為，只要眼睛閉上、意識進入睡眠，身體就會進入修復狀態，但醫師魏士航表示，一項大型研究發現，當睡眠時環境中有光，不論是夜燈或手機螢幕的餘光，都會抑制大腦褪黑激素的分泌，不但無法深度休息，胰島素敏感性也會下降，長期暴露在明亮光線環境中睡覺的人，罹患第二型糖尿病的風險，最高可增加67%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
賴清德出招！逼在野黨提倒閣？媒體人笑了1句話狠打臉
傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠營更帶風向喊倒閣重選立委，媒體人周玉蔻今也在臉書稱賴政府在逼迫在野黨進行倒閣，屆時總統可解散國會，立院就能改選。不過，周玉蔻的觀點有媒體人早就有類似看法，他在其粉專狠酸為何不是民進黨提，51戰隊連署成案綽綽有餘。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 188
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日夜溫差恐達14度！專家示警：週三起連兩波變天
（記者許皓庭／綜合報導）今（15）日清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，新竹關西出現 7 度低溫。白天起冷空氣減弱 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 7
半導體軍火庫／從最不賺錢「電子部」 崇越靠這浪潮搖身一變年營收600億元
半導體材料整合服務龍頭崇越科技，今年累計營收已突破600億元刷新紀錄。然而，這家現為各大半導體廠重要供應鏈的公司，其前身竟是原公司裡最不賺錢的「電子部」。崇越科技董事長潘重良回憶，當年他與崇越科技創辦人、前經濟部長郭智輝都在崇越貿易工作，因為跟原公司理念不合而分道揚鑣，一夥人出來創業成立崇越科技。潘重良強調，當年正是郭智輝的獨到眼光，看準半導體產業即將起飛，看著半導體進展不斷加速，他也堅信「時機已經到了」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 19
青鳥嗆在野「不敢倒閣」！醫：當大家笨蛋？
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，傳出總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，並建議在野黨若不滿可提倒閣，綠營支持者也紛紛表贊同；對此，名醫蘇一峰今（15）日表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 260