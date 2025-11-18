別再自己苦找AI標的 這只1萬元打包 AI大餐！

財經中心／余國棟報導

國內首檔主動式ETF，聚焦AI主題的主動元大AI新經濟(00990A)，將於11月24日至11月28日募集，發行價10元，採不配息設計引導資金長期參與，投資涵蓋AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，積極參與AI新經濟成長機會。

AI革命處於啟動階段，除了核心硬體市場需求持續強勁，更可提前伺機布局已經融入AI且估值仍相對合理的技術應用題材，隨著AI基礎建設日漸成長，可望複製網路時代強勢股從「基礎建設走向技術應用」的發展路徑，例如當時崛起的Amazon、Google、Facebook等，後來都成為主導發展趨勢的大型巨頭，股價漲幅都在數十倍以上。

企業投資價值的增長，來自於生產力提升與效率成長，大型科技巨頭持續加大資本支出，布局AI算力與雲端服務等基礎建設，同時也將為全球企業定義全新的生產方式，加上AI技術突破原本科技產業的限制，預計開創AI新經濟世代，進而創造出龐大的投資機會。

主動元大AI新經濟(00990A)為目前唯一主動式ETF以AI新經濟作為投資主題，基於目前不僅硬體受惠於資本支出，技術應用正在浮現，既有企業朝AI概念轉型也有助於股價表現，主動式選股將呈現較指數被動投資更快速的操作反應，以及積極挑選強勢股特色。

未來基金將採全球布局策略，關注AI投資主題中「算力核心硬體製造」、「資料傳輸能源規劃」與「平台應用整合」，完整涵蓋AI產業，投主動元大AI新經濟(00990A)ETF研究團隊表示，資人選擇一檔可不用再自行研究選股。不過仍提醒AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

