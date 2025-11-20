別再花冤枉錢！北捷揭票卡3大隱藏功能、1行為除外

北捷分享3項票卡隱藏便民服務。圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei

搭乘捷運，除了攜帶悠遊卡、一卡通、icash，也可以到捷運站機台購買單程票，以台北捷運為例為藍色圓形票卡，於單程出站時投入機台回收；不過北捷指出，除了單程搭乘功能，事實上還有3項便民服務，讓民眾免花冤枉錢。

台北捷運在臉書粉專指出，圓圓小小的藍色票卡，除了常見的「單程票」功能，事實上還有3項「隱藏功能」：

借用站內付費區的廁所 通行付費區的通道 使用站內的商業設備

北捷表示，票卡也可以視為「臨時通行票」。圖／翻攝自台北捷運 Metro Taipei

北捷表示，事實上票卡也可以視為「臨時通行票」，當民眾出站後有上述需求，只需要向站務人員說一聲，即可領取「免費」通行票；不過要特別注意的是，該通行票無法搭乘捷運，若以此乘車，「閘門是不會放過你的」將予補票。

北捷隱藏功能曝光，網友也大讚「好貼心的服務」、「可以借用廁所很棒」，笑說「尿急的時候就知道TPASS是神器」，也分享曾經在捷運站走錯出口，原以為要讓一大圈到另一出口才能出站，站務竟給予臨時通行票，節省了許多時間，相當貼心。



