別再花錢抽水肥！北市「廢除化糞池」補助 最高15萬領起來
過去公共污水下水道尚未普及，建物依法設置化糞池或建築物污水處理設施，以淨化生活污水。隨著北市污水下水道建設持續推動，截至11月接管普及率已達83.19％，居全國之冠。北市衛工處表示，尚未接管公共污水下水道系統的的民眾，只要符合「88年2月13日以前領得建照執照」、「非由衛工處辦理廢除化糞池」2條件，最高可申請15萬元補助廢除化糞池 。
衛工處營運管理科長劉容伶說，部分建築因管線配置、化糞池位於地下室或排水高程等因素，需建物內部改管才能完成接管，但相關工程費用對住戶而言是一筆負擔。為鼓勵民眾接管，衛工處自民國112年起提高化糞池廢除補助金額，並委託技師團隊主動進入社區提供技術諮詢及協助申請補助，今年截至11月底，共完成2355戶化糞池廢除、補助金額達997.4萬元，補助件數與金額均遠高於往年。
衛工處指出，老舊化糞池化糞功能不彰，污水直接排放至側溝影響環境衛生，也容易飄散異味、孳生蚊蠅，民眾還需定期花錢抽水肥，目前還在使用化糞池的民眾，只要建物符合「88年2月13日以前領得建照執照」、「非由衛工處辦理廢除化糞池」2項條件，均可於「內部改管施工前」申請補助，每套補助金額6.5萬元至15萬元不等。
天母齊豐華廈主委廖先生分享，社區過去長期受到化糞池臭味及蚊蟲孳生困擾，居住品質明顯受影響，經社區討論決議辦理廢除化糞池後，衛工處技師團隊即進入社區協助，包含確認化糞池位置、提供技術建議及說明補助流程，使改管工程順利完成，社區環境品質亦大幅提升。
