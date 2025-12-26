別再苛責兇手父母！王婉諭：混亂傷痛中，讓我動容的是余先生母親一席話「這種理解是無比偉大的決定」

北捷於12月19日爆發隨機砍人案，57歲余家昶案發時在捷運挺身制止27歲的張文，卻因此被當場殺害，已確定入祀桃園忠烈祠。桃園市長張善政表示，余家昶家屬善舉，將中壢仁海宮捐助的200萬善款回捐市府，相當感人，市府後續會與家屬討論如何運用。 余家昶的母親周二（12/23）受訪時強調，她不知道張文的動機，他也往生了，希望大家給他的爸爸媽媽一個安慰，事情是他兒子做的，跟他的爸爸媽媽沒有關係。但願他的爸爸媽媽身體健康、事事如意，全國都平安。 時代力量黨主席、前立委王婉諭在臉書寫道：「這片混亂與傷痛中，最讓我動容的，是受害者余先生母親的一席話。她在兇手父母道歉前就說，希望社會大眾不要再去苛責兇手的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。」 「這種理解，是一種極其艱難，卻無比偉大的決定。」

張文於19日攜帶自製的汽油彈到捷運站，正準備燃火時，余家昶路過，見義勇為，挺身出手制止張文，阻止傷亡人擴大。然而，余家昶卻被心懷不滿的張文，以刀具刺進要害，送醫後傷重不治。

入祀桃園忠烈祠 家人捐200萬給需要的人

設籍桃園市龍潭區的余家昶確定入祀忠烈祠，將於2026年桃園忠烈祠春祭期間辦理。

余家昶的義舉感動了許多人，中壢仁海宮率先捐助200萬給家屬，希望能幫助余家妥善處理後事。桃園市長張善政透露，余家人非常溫暖，認為家中的經濟狀況還可以，將善款再回捐市府，提供給更需要的朋友運用。

余媽媽不怨張文 和他的父母沒有關係

周二媒體採訪余媽媽，她對兒子的過世表示不捨及難過，卻不將仇恨擴及他的父母。她在受訪時說：「我沒有怨他（張文）」，兒子跟他無冤無仇，希望大家不要指責他的爸爸媽媽，為什麼有這種犯案動機？可能是心裡有什麼不舒服的事。」

「我不知道張文的動機是什麼，之前大家都不認識他，也跟他無怨無仇，事情是他做的，他也往生了，跟他的爸爸、媽媽沒有什麼關係，希望社會大眾不要再去苛責他的父母親，也祝福他的父母能夠放下。」

余媽媽感慨，現在社會不一樣了，出個門發生這種不幸，搞得大家人心惶惶，張文燒車子、燒房子還隨機殺人，當時正值上下班高峰期，很多上班族人來人往，如果沒有余家昶捨命去擋，不知道要犧牲多少人。

她說：「以前鄭捷也還沒有那麼恐怖，希望大家隨時提高警覺，祈願大家多點寬容，國家、社會要平安。」

余家昶母親

余家昶母親。翻攝畫面

王婉諭：這是極其艱難，卻無比偉大的決定

對此，王婉諭在臉書寫道：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花 20 年去養一個殺人犯。」

我沒有看完《我們與惡的距離》，因為只要一打開，我的眼淚就會掉下來，實在撐不下去。身為一個母親，看著另一對父母絕望的眼淚，我的心情卻無比沈重。

如果，那是我的孩子呢？

全文如下：

「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花 20 年去養一個殺人犯。」 我沒有看完《我們與惡的距離》，因為只要一打開，我的眼淚就會掉下來，實在撐不下去。 但劇裡的這句話，像是烙印一樣，在我心裡記了很久。 下午，我看到新聞畫面裡，北捷中山事件兇手的父母在媒體鏡頭前下跪道歉。那兩個蒼老、顫抖的身影，在我腦海中徘徊了一整晚。 身為受害者家屬，我也許一輩子都無法同理加害者。 但身為一個母親，看著另一對父母絕望的眼淚，我的心情卻無比沈重。 如果，那是我的孩子呢？ 我們耗費大半輩子的心血，把一個小小的生命拉拔長大，無非是希望他平安、善良、快樂。誰也不願意見證他們鑄下大錯，更不願意看見他走入深淵，成為傷害社會的利刃。 理智上，我們都知道，成年的孩子要為自己的行為負起完全的責任。 但感性上，如果我是他的父母，面對孩子犯下的滔天大錯，那種「我養出了殺人犯」的罪惡感，絕對會將我淹沒。 所以我理解為什麼他們會覺得有必要出來道歉。 那是為人父母最本能、最心碎的選擇，但或許也是現在唯一能做的承擔。 然而，這真的能解決問題嗎？ 這兩天，我懇切地拜託大家，不要去肉搜、去逼問加害者的家屬。這不是因為我要淡化事件，更不是覺得家庭背景不重要。 而是因為，在這些憤怒之後，我們更需要的是真相，以及一個更完整的理解。 一個人的崩壞，絕非一朝一夕。 所以生命史的爬梳是痛苦但必要的工程，更是一種專業。 在走向毀滅之前，或許有很多個時刻，故事有機會變得不一樣。是在家庭？在學校？在職場？還是軍隊中？他是怎麼一步步走向今天的？我們目前一無所知。 這才是司法、行政機關應該要找出的答案。 更是預防下一次悲劇，社會真正需要的解藥。 但在這片混亂與傷痛中，最讓我動容的，是受害者余先生母親的一席話。 她在兇手父母道歉前就說：「希望社會大眾不要再去苛責兇手的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。」 這種理解，是一種極其艱難，卻無比偉大的決定。 這世界上，每個受害者家屬，都有屬於自己療傷的步調，也有屬於自己定義的正義。 對於這份善良與大度，我只想請求社會多給他們一點溫柔，給他們一點時間，去找尋屬於他們的平靜。 這幾天，有人問我：經歷過這麼多，如果只能留下一段話給這個社會，妳會說什麼？ 我的答案很簡單，也是用生命換來的體悟：請珍惜每一天。 請把握每個當下，把時間留給你的父母、你的孩子、你愛的人。不要吝嗇你的擁抱，記得向他們道歉、道謝、道愛。 因為你永遠不知道，明天和意外，哪一個會先到。 生而為人，很幸福卻也很不容易，別留下遺憾吧。





