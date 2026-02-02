別再衝篇數！國科會廢除量化表 吳誠文批：這觀念很丟臉

去年台師大女足隊發生「血論文」爭議事件，引發外界對於學術論文、獎補助等制度的關注，為此國科會主委吳誠文多次重申要改變「追求論文數」的論件計酬觀念，並痛批此觀念很丟臉，國科會也於今（2）日召開記者會。（賀培晏攝）

去年台師大女足隊發生「血論文」爭議事件，引發外界對於學術論文、獎補助等制度的關注，為此國科會主委吳誠文多次重申要改變「追求論文數」的論件計酬觀念，並痛批此觀念很丟臉，國科會也於今（2）日召開記者會表示，將逐步調整研究補助與審查制度，例如已於114年廢除「量化成果彙整表」，不再要求填寫發表論文篇數，盼引導科研評量回歸研究品質。

吳誠文提到，自身對於論文的主張絕不是「不要寫」，而是「不該只用篇數評斷」，舉例來說，作出第一個積體電路的諾貝爾獎得主、研發藍光LED的諾貝爾獎得主，這些對全人類有突破性貢獻的學者，其實論文數量都不高，難道要因為「數字低」，就否定這些人的成就嗎？這是一件很可笑的事情。

而針對台師大女足事件後，外界批評國科會疏於管理，吳誠文表示，學術自由是進步國家的重要基石，大學不應被行政命令過度管制，也認定大學能夠自我治理，建立公平、多元的評量制度，倘若政府什麼都管，那只是走回威權時代的老路，勢必影響我國學術、人才發展，因此絕對不會增加對學術自由的限制，這也自由民主社會的象徵。

國科會強調，科研成就不應僅以量化發表數值評斷，而應著眼於研究品質、原創性及其長期學術與社會影響，將持續透過制度調整與政策引導，鼓勵研究成果朝向重大學術突破、解決實際問題及培育專業人才等多元目標發展，並期盼大專校院在高教人才評鑑上同步採行多元評量，促進學術人才發揮所長、專注並深耕研究核心。

國科會補充，未來對於研究成果之評價，除重視學術品質與原創性外，亦涵蓋多元面向之實質貢獻，包括促成領域內之重大發現或突破、回應並解決實務問題、培育專業研究與技術人才、協助產業技術發展所產生之具體效益，以及推動學術社群交流之相關作為；另如獲得重要獎項、促成重要國際合作，或展現研究成果之國際影響力，亦均屬國科會所重視之顯著貢獻。

