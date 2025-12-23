別再被電視劇騙了！不是人人都能救皇帝，揭開太醫和御醫有啥差別？

大陸中心／唐家興報導

在清宮劇中，總少不了太醫和御醫的角色，但如何分別，卻很多人不知道！（圖／翻攝自百度百科）

在清宮劇中，「御醫」常被視為能直接為皇帝把脈的神秘人物，但事實上，太醫和御醫並不完全等同。清代制度中，所有在太醫院任職的醫者都可稱為「太醫」，但在清代森嚴的等級制度下，唯有晉升到「御醫」級別的頂尖高手，才真正有資格進宮為皇帝與妃嬪診治。究竟兩者差在哪？又要熬到什麼程度，才能站上龍榻前看病？答案，遠比想像中嚴格。

【太醫院是官署，不是人人都能當御醫】

清代的太醫院屬正五品衙門，是國家正式官署。院中所有官吏與醫務人員統稱為「太醫」，但「御醫」並非泛稱，而是一個明確的官階與職務資格。從史料來看，只有被列為「御醫」者，才能直接負責皇帝與後宮醫療，其餘人員多半只能在院內或外廷服務。

【八級制度，御醫只是中段門檻】

清代太醫院官制分為八級，由高至低依序為：院使、左院判、右院判、御醫、吏、醫士、醫員、醫生。御醫位階約在正八品，看似不高，卻是能否進宮行醫的關鍵門檻。再往上的院使與院判雖屬管理層，但同樣需親自替皇帝診病，責任更重。

【不是讀醫書就能進宮】

想成為御醫，第一步甚至不是進太醫院，而是先成為「醫生」候選人。必須經過官員保薦、首領廳面試，通過後還只能「掛名等候」。真正獲准入院學習者，稱為「肄業生」，需研讀《內經》、《本草綱目》、《醫學金鑑》等經典，同時接受嚴格的醫德訓練。

【醫術要強，醫德更不能出錯】

太醫院特別重視醫德，要求醫者不逐名利、貧富一視同仁、急病人之所急。原因很簡單：服務對象是皇帝，一次誤判，可能就是滅頂之災。因此，品行與紀律，和醫術一樣重要。

在太醫院中，醫德和醫術一樣重要。（圖／翻攝自百度百科）

【太醫院考試，難度不輸科舉】

肄業生在學期間需定期應考，三年期滿後，由禮部、吏部共同主持大考，合格者才能升為醫士。太醫院會考全程封閉、流程嚴密，試卷分類、監考、查座一樣不缺，稍有違規立即取消資格，嚴格程度堪比鄉試、會試。

【十年起跳，才能站在皇帝面前】

通過會考、成為醫士後，還需在太醫院實際任職至少六年，累積臨床與實務經驗，才有機會被層層遴選為御醫。前後加總，一名能進宮為皇帝看病的御醫，往往至少耗費十年以上，才能站上那個看似風光、實則壓力極大的位置。

【民間名醫也有例外，但非主流】

雍正年間，朝廷曾開放由各省督撫推薦民間名醫，表現優異者可調入太醫院，甚至晉升御醫。不過這類案例始終是少數，制度內培養，仍是清代御醫的主要來源。

從制度來看，御醫從不是「醫術好就能當」的頭銜，而是一場耐心、能力與品德的長跑。在清代宮廷中，能替皇帝診病，靠的不是運氣，而是十多年層層篩選後留下的少數人。

