別再訕笑那本小橘書——從不幸事件談平民應變的必要

台北捷運發生隨機恐怖襲擊，警方隨即進行大規模的維安行動，許多驚魂未定的路人就坐在路邊等待。攝影鄒保祥

顧衡／長期研究歷史與社會結構的寫作者

日前台北發生的攻擊不幸事件，造成嚴重傷亡，令人痛心，也沒有人樂見。

然而，每當類似悲劇發生，社會總是很快進入熟悉的模式：究責、情緒宣洩、政治攻防輪番上陣，卻鮮少停下來問一個真正不討喜、但攸關生死的問題——如果你就在現場，你知道該怎麼做嗎？

諷刺的是，這個問題的部分答案，其實早就寫在一本長期被訕笑的小冊子裡。

那本封面橘色、被戲稱為「小橘書」的《臺灣全民安全指引》，自推出以來，經常成為網路冷嘲熱諷的對象。有人嫌它多此一舉，有人批它過度想像，也有人乾脆把它歸類為政治宣傳。但如果願意翻到第 18 頁，就會發現裡面談的並不是什麼高深戰略，而是極其樸素、甚至有點「不英雄」的生存原則。

第 18 頁的情境設定是「若你發現敵軍行蹤」，但真正重要的從來不是「敵軍」這兩個字，而是背後的邏輯：迅速離開、就地隱蔽、不要拍攝與散布資訊。這三件事，放在任何突發的暴力事件、恐怖攻擊，甚至高度不確定的公共危機中，都是最基本、也最有效的保命原則。

「發現疑似危險活動，請儘速離開該區域。」這句話看似廢話，卻恰恰違反人類最常見的反應。多數人在突發狀況下不是立刻離開，而是僵住、觀望，甚至因為好奇而靠近。心理學稱之為「正常化偏誤」——人們傾向相信事情不會真的那麼糟，於是錯過最佳逃離時機。

若無法即時離開，下一步是「隱蔽於安全、遠離門窗處」。這不是電影裡的英雄行為，而只是單純降低被波及的機率。門窗、轉角與開放空間，往往是爆炸、流彈與二次傷害最集中的地方。這些常識，不會因為寫在一本「被訕笑的小冊子」裡，就突然失效。

真正讓人不舒服、卻最貼近現實的，是第三點：不要拍照、不要錄影、不要即時上傳。

小橘書第 18 頁情境設定的背後邏輯是迅速離開、就地隱蔽、不要拍攝與散布資訊。攝影鄭任汶

在社群媒體時代，許多人的第一反應不是逃生，而是拿起手機。拍下來、傳出去、證明「我在現場」。但在高度不確定的情境中，這樣的行為同時增加兩種風險：一是讓自己暴露在攻擊者視線中，二是無意間洩漏現場人員與救援動線。資訊，在現代社會本身就是一種武器，而多數人並沒有意識到，自己可能正在成為破口的一部分。

這也是為什麼，小橘書反覆提醒「不要上傳動態」。它不是在限制言論自由，而是在提醒一個殘酷卻真實的事實：不是每一個紀錄衝動，都值得用生命去交換。

長期以來，社會對這類手冊的訕笑，反映的其實是一種承平時期的自信幻覺。我們太習慣安全，以至於把任何關於風險的準備，都視為杞人憂天。就像防災演練被嫌擾民，避難包被當成末日幻想一樣，準備本身成了一種被嘲諷的行為。

但風險從來不會因為你不相信它而消失。今天的不幸事件再次提醒我們，威脅未必來自宏大的戰爭敘事，而可能發生在你以為最熟悉、最安全的城市角落。當國家機器尚未抵達現場，第一時間能否存活，往往取決於你是否具備最基本的判斷能力。

這不是要每個人活在恐懼中，也不是替任何單位背書。它只是在提醒一件被刻意忽略的事：準備不等於恐慌，警覺也不等於立場。

那本被訕笑的小橘書，或許不完美，也不可能涵蓋所有極端情境。但它至少試圖把一些殘酷卻必要的常識，放到公眾眼前。這些內容不是為了戰爭而讀，而是為了在任何失序時刻，我們能少一點僥倖，多一點生存的可能。

悲劇無法重來，但降低下一次的風險，值得被理性、冷靜地討論。把準備當成笑話，並不會讓社會更安全，只會讓真正需要的時候，來得更措手不及。

