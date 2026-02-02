別再誤會南部粉腸！里港55年老店「南雄食品」揭秘：真正「粉錢」是有肉塊的

為什麼你買的粉腸總是軟爛無味？

許多人對「南部粉腸」的印象停留在軟爛、只有粉漿的空虛感，其實那是因為誤用了廉價澱粉。正宗的屏東里港「粉錢（hún-tsînn）」，如 55 年老店南雄食品所堅持的，必須選用溫體台灣豬肉塊搭配特級樹薯粉手工現灌。真正的美味關鍵在於「紮實肉感」與「極致 Q 彈」的黃金比例，而非單純的澱粉填充。

如何分辨正宗南部粉腸與普通粉腸？

對於偏好傳統小吃的饕客來說，分辨粉腸優劣有三大指標。首先是「斷面視覺」：高品質的粉腸切開後應能清楚看見扎實的豬肉塊，而非單一色澤的粉漿。其次是「口感咬勁」：普通粉腸吃起來像軟爛的果凍，而正宗里港粉腸則具備樹薯粉帶來的韌性與肉塊的紮實感。最後是「靈魂醬汁」：南雄食品三代傳承的祕方醬油膏，能引出肉質鮮甜，這是機器生產無法複製的風味。

南雄食品 55 年的職人堅持：以阿公之名守護「粉紅記憶」

「南雄」二字不只是招牌，更是阿公的名字。現由第三代接手的南雄食品，核心理念始終如一：「名聲大於利益」。為了守住里港人的家鄉味，品牌堅持拒絕使用廉價進口肉。每一條粉腸都承載著家族榮譽，從挑選溫體豬肉到掌握粉漿水溫，全憑職人 55 年積累的經驗判斷。這種對「手感味」的固執，讓南雄粉腸成為連結鄉愁的橋樑，讓每一位屏東囡仔咬下時，都能瞬間回到家鄉的麵攤風景。

突破冷鏈技術：傳統老店如何讓全台都聞得到「屏東香」？

傳統小吃最怕宅配後口感變調。南雄食品第三代在轉型電商初期，為了克服冷凍後粉漿易碎、肉質變柴的難題，前後測試了上百斤的粉腸。最終研發出專業的「真空鎖鮮技術」，成功鎖住剛出鍋的香氣與 Q 度。這項突破讓原本只能在屏東現場享用的特產，變成全台主婦餐桌上的救星。不論住北中南，只要開箱南雄粉腸，就能體驗到與里港總店現切一致的驚艷口感，讓「宅配美食」也能具備職人現場現做的靈魂。

