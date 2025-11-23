別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢

記者施春美／台北報導

很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，因而戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。

烏惟新在其臉書表示，蕁麻疹分急性與慢性2種，關鍵在於6週。

1. 急性蕁麻疹： 通常幾天或一、二週內痊癒，常與食物、藥物或病毒感染有關。

2. 慢性自發性蕁麻疹：風疹塊反覆發作，每週至少2次，且持續時間超過6週。

他表示，民眾若蕁麻疹已經反覆發作超過6週，則蕁麻疹與食物過敏無關。

烏惟新表示，慢性蕁麻疹是自體免疫疾病，而非蝦子、塵蟎等過敏原引發的反應。慢性自發性蕁麻疹像是一場內戰。根據研究，約有60%以上的慢性蕁麻疹的成因是自體免疫系統失調。主因是皮膚中的重要免疫細胞「肥大細胞」太容易爆炸了，在無外敵下，人體的免疫系統自行刺激肥大細胞。

至於如何面對慢性蕁麻疹，他提供三部曲。

1. 長期抗戰的心理準備： 慢性蕁麻疹是一種「慢性病」，就像高血壓、糖尿病，平均治療期需要半年~2年。

2. 規律服藥，而非癢了才吃：這是最重要的一點。很多患者癢了才吃藥，不癢就停藥。患者需要規律服用新型抗組織胺，讓體內的藥物濃度維持穩定，以壓制免疫系統的躁動。

若口服藥物效果不佳，現在也有生物製劑（打針）可以精準調節免疫系統，效果通常極佳，但健保尚未給付。

3. 調整生活型態：

減少壓力：壓力是免疫系統失調的最大推手。

避免過熱：泡澡、激烈運動有時會誘發癢感。

少碰刺激物：雖不用忌諱特定食物，但菸、酒、或是極度辛辣的食物容易擴張血管，讓癢感加劇，建議少碰。

