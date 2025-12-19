別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身體更健康。
用「升膽固醇指數」破解飲食迷思
三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，很多人覺得雞蛋、海鮮等食物膽固醇含量高，對健康威脅更大，但實際上富含飽和脂肪的肉類才更危險！因為真正影響膽固醇的是食物中「飽和脂肪酸」。若想理解膽固醇、飽和脂肪酸對血脂的影響，就要先知道「升膽固醇指數（CSI）」的公式。
計算方式為：CSI = 0.05 × 膽固醇(mg) + 1.01 × 飽和脂肪酸(g)。
以豬五花肉為例，其CSI值為18.65(0.05 × 70 + 1.01 × 15)；而雞蛋的CSI值僅為10.92(0.05 × 186 + 1.01 × 1.6)。數據顯示，雖然雞蛋本身的膽固醇含量確實較高，但由於其飽和脂肪含量低，對血脂的整體影響反而低於豬五花肉。
人體內約80%的膽固醇 是由自身合成出來的
蕭捷健解釋，人體內約80%的膽固醇是由自身合成的，而飽和脂肪酸正是合成膽固醇的重要原料之一，這也解釋，為何飽和脂肪攝取量對血脂水平具有更直接的影響，雖然雞蛋本身的膽固醇含量比較高，但相較於高飽和脂肪的肉類，對整體膽固醇的影響還是相對較小。
改善血脂問題 選對蛋白質來源很重要
蕭捷健提醒，若想有效改善血脂問題，更應注重控制豬五花、牛肉等高飽和脂肪食物的攝取量，而非擔心攝取到雞蛋和海鮮的膽固醇含量。了解真正的高膽固醇由來，注意飲食均衡，才有助於維持健康的血脂水平，更有效管理健康。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／蕭捷健醫師
