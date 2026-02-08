別再說九份日本人多 網點名「1國旅客」包場台灣各景點

有網友稱九份都是日本觀光客，引發討論，但多數人直言，台灣景點已擠滿韓國遊客，圖為九份老街。（翻攝自新北市觀光旅遊網）

台灣人出國旅遊喜歡飛日本，一名網友近日有感而發在社群表示，「九份幾乎都是日本人、沖繩則是滿街台灣人」。貼文引發熱議，但不少網友提到，台灣各大景點韓國遊客更多，「你答錯了！九份都是韓國人」、「女王頭全是韓國人」。也有網友直言，這其實很正常，因為「旅遊就是去『別人活膩的地方』」。

由於台灣、日本和韓國距離不遠，台灣人出國最常往日本跑，不少日本人和韓國人也都選擇來台旅遊。一名網友日前就在Threads發文表示，他看到的情況是「九份幾乎都是日本人、沖繩則是滿街台灣人。」

廣告 廣告

貼文引起熱議，但不少人直言，其實韓國遊客才占據台灣各大景點，「九份的韓國人好像比日本人多？韓國大媽穿著都好鮮艷，很像貴婦，韓國人也比較活潑」、「你答錯了！九份都是韓國人」、「女王頭全是韓國人」、「淡水、西門町、士林都是韓國人，迪化街很多日本人」。

也有網友認為，不管台灣景點是日本人居多或韓國人居多，其實很正常，「台日交換旅遊」、「我玩你的，你玩我的」、「旅行就是從我住膩的地方，到你住膩的地方」、「旅遊就是去『別人活膩的地方』」。

更多鏡週刊報導

新莊天橋工程挖斷水管影響上萬戶 市府初估需24小時修復

國旅春節訂房率出爐！全台平均僅43% 「這三縣市」最熱逼近6成

新北大道淹沒變河道！天橋施工不慎挖斷水管釀禍 警方緊急封路交管