別再說台灣是「家」！學者曝嚴重後果
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，她曾稱「我是中國人」，未來國民黨的兩岸路線引發關注。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》指出，中華民國難以走入國際社會，主要受制於中華人民共和國的全面限制，他直言，「政治人物都只能在台灣內部爽，講自己是中華民國人，有什麼意義？」
游盈隆舉例，關稅談判的重要性遠超一般公開場合，各國通常由總統或財經部長親自出面；相比之下，台灣則需由行政院副院長鄭麗君率團辛苦交涉。他質疑，「為什麼中華民國不能進入白宮？為什麼不能堂堂皇皇拍照？」他指出，美國不承認中華民國，即便兩面國旗同掛，也無法正式談判。
游盈隆認為，台灣社會應正視現實，歐美國家更傾向稱呼「台灣」，因為「中華民國」難以被承認。他呼籲，國民黨領導者必須理解，只稱中華民國而非台灣，甚至把台灣形容為「家」而非國家，可能削弱台灣國際能見度。在中國存在的情況下，中華民國走不進國際社會，仍受到中共壓制，即使美國在某種程度上也施加限制。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
盼盡快見黃國昌！鄭麗文談藍白合：有信心新北市會推國民黨候選人
國民黨2028大選不一定推盧秀燕？鄭麗文坦言：「這兩人」也獲力挺
鄭麗文高喊「我是中國人」！他憂2026不樂觀：柯志恩也會保持距離
其他人也在看
CNN爆「台灣考慮更換駐美代表」拉攏川普 林佳龍回應了
川習會今（30日）在南韓釜山登場，《CNN》報導，雖然美方官員相信川普（Donald Trump）不會在會晤中被迫表態反台獨，但川普拒絕排除台灣成為談判籌碼可能性，加上對台的戰略模糊方針回歸，使台灣當局開始擔憂。有消息指出，台灣不排除撤換駐美代表，好拉攏川普圈子，但消息遭外交部長林佳龍否認。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
該講「台灣」還是「中華民國」？游盈隆拿關稅談判舉例：連美國也在打壓中華民國
國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，新北市議會民進黨團昨（28）日質詢市長侯友宜，詢問他是否認同鄭麗文自稱「是中國人」的說法，侯友宜回應，「台灣的主流民意就是按照民主憲法，所以我是堂堂正正的中華民國人。」對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，中華民國之所以難以走入國際社會，是因為受到中華人民共和國的全面限制，他直言，「......風傳媒 ・ 21 小時前
國台辦瞎喊偵查沈伯洋是正義之舉 民進黨反嗆：荒謬至極！
中國重慶市公安局聲稱「立案調查」民進黨立委沈伯洋，國台辦則說這是「正義之舉」。對此，民進黨中國部今（30日）痛批，中共紅色恐怖外溢威嚇台灣，嚴重危害區域和平，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。民進黨中國部今在臉書撰文表示，中共當局視沈伯洋為眼中釘，不是一、兩天的事，1年內第6次對沈羅織罪名，就是意圖加自由時報 ・ 7 小時前
桃園最新酒駕累犯名單曝光 15人姓名、照片大公開
全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，今(30)日公告第146波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。 交裁處指出，依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違桃園電子報 ・ 3 小時前
國民黨進入雙核心女力時代嗎？
鄭麗文當選國民黨主席後，黨內政治發展，進入「雙女力時代」或雙核心時代嗎？這個問題頗為尖銳及敏感，然這涉及國民黨是否能在2026年持續贏得地方選舉及2028年攻克中央執政權。鄭麗文脫穎而出，戰勝國民黨前副主席、前臺北市長郝龍斌及立委羅智強等五位男性候選人；並成為首位由民進黨轉入國民黨後，再登上黨魁的女性政治人物。鄭能否像民進黨的前總統蔡英文，也是民進黨前主席一樣由藍轉綠後，帶領民進黨贏下三屆總統大選？已引起許多政治觀察家廣泛型討論。奔騰思潮 ・ 1 天前
酒駕害2命！ 通緝犯逃美8年終落網 遭押解返台
台北市 / 綜合報導 45歲蔡姓通緝犯，潛逃美國8年後落網，29日返台，這名通緝犯，2016年因與未成年少女進行性交易遭到判刑6個月，2017年更因為酒駕，造成2死11傷重大車禍，這也是他第四度酒駕，同年舉家潛逃美國洛杉磯遭到通緝，刑事局持續會同美國國安單位，終於在今年2月成功逮人，並由美國執法行動遣返局人員押解返台。 三名刑警圍繞在男子身邊，清脆的喀擦聲隨後響起，雙手直接被手銬牢牢銬住，刑警說：「簡單的講我們今天，你過去的行動我們會去做個確認。」一下飛機命運就已經註定，刑警滔滔不決向男子解釋流程，他是涉嫌與未成年少女性交易遭判刑，8年前還酒駕撞死2個人的蔡姓嫌犯，車禍現場一片狼藉，機車碎片散落滿地。2017年3月6日晚間，蔡姓嫌犯酒駕失控衝撞停等區，造成騎機車的一對夫妻死亡，這已經是他第四度酒駕，還遭吊銷駕照一年但他卻再度闖禍，而他其實前科累累，2016年4月他與未成年少女，進行性交易被警方逮到遭判刑6個月，2017年3月他酒駕造成2死11傷，事後卻辯稱煞車失靈不願意負責，同年9月就舉家逃往美國洛杉磯，2018年因屢傳不到遭發布通緝，今年2月3日刑事局與美方，成功在嫌犯位於洛杉磯的住家逮到人，並在10月29日遣返回台，要這逃亡長達8年的通緝犯好好面對司法。據了解蔡姓犯嫌，在當地餐廳打黑工維生，但因為家境良好生活水平其實不差，甚至能夠住高級社區開名車，直到今年川普移民大執法才遭逮，後續甚至找了當地律師聲請政治庇護，想躲過返台。刑事局國際科科長李昆達說：「在今年2月的時候，順利地跟美國的這些執法單位，在洛杉磯逮捕了這個蔡姓犯嫌，那也在昨天(29)的這個晚上，由美方執法人員押解來台，來面對我們台灣的這些司法。」逃亡美國8年最終還是逃不掉，返台面對刑責命運，準備好好面對司法審判。 原始連結華視影音 ・ 45 分鐘前
川習會後 新華社發布陸方通稿隻字未提台灣
大陸國家主席習近平30日上午在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。據新華社30下午2時許發布的新聞通稿，習近平呼籲，中美「雙...聯合新聞網 ・ 4 小時前
人妻糾多人混戰還「搞出人命」 綠帽夫提告遭打槍原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園一名人妻小優（化名）與丈夫阿倫（化名）結婚多年，但小優在婚後就多次與網友單獨過夜，還重口味邀約多名男大生與她「大混戰」，甚至與一名對象阿翰（化名）裸聊，還因此懷了阿翰的孩子。阿倫於是告上法院，不過桃園地院審理後，認定小優及阿翰已經以36萬與阿倫和解，因此駁回阿倫告訴。 判決指出，小優與阿倫在2012年結婚，但小優...匯流新聞網 ・ 2 小時前
立霧溪堰塞湖壩體午間潰決！湖水全數傾瀉而下 無災情傳出
（更新時間：17：45）林保署今（29）日午間緊急通報，花蓮立霧溪燕子口堰塞湖溢流水量擴大沖刷壩體，並於下午宣布壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，堰塞湖隨即消失，無災情傳出，16時20分正式解除警台視新聞網 ・ 1 天前
川習會釜山登場 會談100分鐘後結束 微笑握手未發表評論
全球矚目的「川習會」於南韓釜山登場，美國總統川普與中國國家主席習近平在亞太經合會（APEC）峰會場邊，進行了長達1小時40分鐘的會談。根據英國《衛報》報導，會後兩人握手道別，但雙方皆未立即對外發表任何公開評論，隨後各自乘車離去。這是川普與習近平自2019年以來的首次面對面會晤，旨在為陷入緊張的美中貿自由時報 ・ 7 小時前
麥克瘋／錯估形勢 盧秀燕黨政領域都面臨挑戰
如果能把時間倒轉，回到非洲豬瘟尚未發生、甚至國民黨主席選舉開放領表報名前，不知道當時在藍營聲望如日中天的台中市長盧秀燕，會不會作出與今天截然不同的抉擇？堅持不參選黨主席、加上處置豬瘟過程引發的諸多爭議中廣新聞網 ・ 7 小時前
影/游盈隆示警「2026綠恐輸到剩屏東」？蔡正元3字斷言結局
台灣民意基金會董事長游盈隆日前接受專訪，針對2026縣市長選舉表示，近期的兩次大罷免使得藍白兩黨的結合更加緊密，對民進黨的整體社會氛圍造成不利影響。游盈隆強調，如果民進黨不進行有效的反省與檢討，執政縣市可能僅剩屏東一縣。對此，前立委蔡正元認為「不可能」，因為民進黨底子太厚了，要挑戰民進黨，沒那麼輕鬆。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文曾喊「我是中國人」 蔡正元：若不改2026多人落選
國民黨主席朱立倫卸任前，最後一次中常會上，特別提到，率領200多名黨工總辭，是為保留最大人事空間給新任主席，不過外界質疑，這狀況史無前例，是有意讓鄭麗文陷入無人可用窘境。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
徐巧芯認中國社群「小紅書」是本人 下場竟是消失了
國民黨立法委員徐巧芯積極經營網路，經常能在各個社群平台發現她的帳號在「海巡」，與網友互動更是積極。近日徐巧芯被挖出在中國社群平台「小紅書」註冊帳號，有人懷疑是假帳號，徐巧芯本人表示：「不要再問是不是本人！是！」不過，如今帳號卻神奇消失了。起因是有網友在小紅書上驚見名為「徐巧芯」的帳號，裡頭充滿日常生自由時報 ・ 1 天前
親中路線恐激怒美國？鄭麗文喊「金融時報多慮了」：國防預算合理就好
新任國民黨主席鄭麗文主張反對提高國防預算，被英國《金融時報》示警親中路線恐激怒美國，總統府發言人郭雅慧也表示「顯然鄭主席的想法與世界民主國家並不一致」。對此，鄭麗文今（29）日表示，她認為這是《金融時報》多慮了，也反批總統府對她立場「錯誤解讀」，民主國家都知道軍備競賽對安全毫無助益。 鄭麗文今日出席南投縣議會感恩餐會，她表示始終堅持區域和平、兩岸和平理念，......風傳媒 ・ 23 小時前
鄭麗文再喊「台灣人也是中國人」！沈伯洋批詐騙：為了得到中國的支持
國民黨準主席鄭麗文，接受媒體專訪時稱「我們是台灣人也是中國人」，更表示此論述在未來，說不定是年輕人也趨之若鶩的選項。民進黨立委沈伯洋今（30）日直言「就是詐騙」，他認為，鄭麗文此舉可能是為了再次得到中國的支持，以壓制黨內的反對聲音。另針對陳雪生痛斥邊境檢疫嚴格「連共產黨都不會這樣」，沈伯洋也直言，面對豬瘟，邊境管制應更加嚴格，保護台灣豬農是天經地義的。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
地方提案「普發」加碼 北市：沒條件 侯：賣大樓換現金？
台北市 / 綜合報導 中央普發現金1萬元即將上路，有不少縣市議員提案地方再加碼！包含新北市議會民進黨團呼籲市府加碼普發每人4萬6千元，另外台北市，藍綠議員都認為應該普發現金，但是台北市政府表示現階段沒有這個條件，而在議會質詢時，還因為「普發現金」行銷不夠積極，遭到國民黨議員秦慧珠怒撕報告。台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「我覺得我非常不滿意你們這張。」國民黨議員秦慧珠當場怒撕報告，質疑北市府普發現金行銷術，根本沒有積極配套。北市府商業處長高振源VS.台北市議員(國)秦慧珠(10.28)說：「在我們回應的資料裡面第二段是有寫到說，我們會要藉由普發現金的政策引導民眾下去消費，那商業處已經著手在研訂相關的消費抽獎活動，報告個什麼鬼，我很想講髒話，你剛剛說11月中旬才公布這個方案，中央說最快11月5日就可以入帳了。」要北市府官員「行銷」快馬加鞭，中央普發現金最快11月入袋，而現在地方也研擬要加碼，尤其北市藍綠議員都有共識，結果北市財政局卻說，現在台北市沒有條件普發現金，台北市議員(民)洪健益說：「要跟中央要發放1萬塊普發現金的時候，是一個態度，那現在要求，台北市政府共享經濟，普發現金的部分，又是一個態度。」台北市議員(國)曾獻瑩說：「如果台北市的財務空間很大，那當然超收的部分，進行普發現金，議員們應該也都會支持，但蔣萬安要做的第一件事，是先向中央確定，到底哪一些台北市的補助款，會被中央刪除。」新北市議會民進黨團(10.28)說：「普發現金，普發現金，新北加碼，新北加碼。」民進黨新北市議員，拿著手板站在侯市長身邊，喊話市府加碼普發4萬6千元，新北市長侯友宜大嘆，難道要賣大樓賣公園換現金嗎。盤點各地普發狀況除了雙北，基隆市綠營也提案普發2萬元，桃園市綠營提案普發1.5萬元，藍營則附帶3決議更喊話中央全額補助，台中市綠營提案普發5萬元，台南市藍綠則提案普發1千元，新竹市則已經確定加碼5千元，地方加碼多數在研議當中，在中央普發一萬之外，是否還有縣市政府加碼小確幸，也成各地議會攻防議題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
鄭麗文：台灣不是提款機 應要有合理國防預算
（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）國民黨主席當選人鄭麗文今天說，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力；台灣不是提款機，應要有合理國防預算，而非不斷升高軍備競賽。中央社 ・ 1 天前
川高會後續 矢板明夫：對台灣具正面意義
川普會高市早苗，象徵美日同盟黃金時代。 矢板明夫：對台正面。短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前
高市早苗攜手川普「共創黃金時代」矢板明夫：對台灣充滿正面意義
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）28日與新任日本首相高市早苗舉行首次面對面會談並簽署兩份協議文件，雙方確認將進一步強化日美同盟。對此，資深媒體人矢板明夫表示，美日關係再度「升溫」，對台灣來說充滿正面意義，因為美國和日本正是台灣最重要且值得信賴的兩個朋友。 矢板明夫在臉書發文寫道，川普與高市早苗28日共同簽署了象徵「日美黃金時代」的合作文件，以及關於稀土與重要礦物供應的協定，此舉顯示出兩國要共同確保關鍵資源安全、減少對中國依賴的決心。而川普在簽署儀式上盛讚日本是「最強等級同盟國」，並稱高市早苗是「偉大的首相之一」。 矢板明夫指出，川普這番話顯示美方對高市早苗領導力的信任與期待，在高市早苗的主導下，鞏固美日關係，無疑可以間接鞏固美台關係，原因在於高市早苗今年4月底才訪問過台灣，拜會賴清德總統、副總統蕭美琴及多位政要，表達對台灣民主的高度支持。 矢板明夫續指，高市是日本政壇中少數立場堅定、勇於說出真話的政治人物，如今她成為日本首相，更讓許多台灣人覺得心安，這樣一位挺台領袖，代表日本未來的方向將更加清晰。此外，矢板明夫提到，安倍晉三前首相的夫人安倍昭惠與川普會面新頭殼 ・ 1 天前