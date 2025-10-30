別再說台灣是「家」！學者曝嚴重後果

▲國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，他自稱是中國人，未來國民黨的兩岸路線備受關注。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日正式就任，她曾稱「我是中國人」，未來國民黨的兩岸路線引發關注。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》指出，中華民國難以走入國際社會，主要受制於中華人民共和國的全面限制，他直言，「政治人物都只能在台灣內部爽，講自己是中華民國人，有什麼意義？」

游盈隆舉例，關稅談判的重要性遠超一般公開場合，各國通常由總統或財經部長親自出面；相比之下，台灣則需由行政院副院長鄭麗君率團辛苦交涉。他質疑，「為什麼中華民國不能進入白宮？為什麼不能堂堂皇皇拍照？」他指出，美國不承認中華民國，即便兩面國旗同掛，也無法正式談判。

廣告 廣告

游盈隆認為，台灣社會應正視現實，歐美國家更傾向稱呼「台灣」，因為「中華民國」難以被承認。他呼籲，國民黨領導者必須理解，只稱中華民國而非台灣，甚至把台灣形容為「家」而非國家，可能削弱台灣國際能見度。在中國存在的情況下，中華民國走不進國際社會，仍受到中共壓制，即使美國在某種程度上也施加限制。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

盼盡快見黃國昌！鄭麗文談藍白合：有信心新北市會推國民黨候選人

國民黨2028大選不一定推盧秀燕？鄭麗文坦言：「這兩人」也獲力挺

鄭麗文高喊「我是中國人」！他憂2026不樂觀：柯志恩也會保持距離