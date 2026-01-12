別再說大隻雞慢啼！1.5至3歲每4名幼童1人語言遲緩，醫師示警國安危機

在螢幕陪伴下長大的孩子，說話時間愈來愈晚。兒科醫師示警，台灣1.5至3歲幼童的發展遲緩轉介率逾25%，多數集中在語言發展，等於每4個孩子，就有1人語言發展落後，儼然是「國安危機」；而這股趨勢未必源自疾病，更多反映現代育兒環境中，親子互動與刺激不足的結構問題。

馬偕兒童醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如指出，兒童發展問題大致可分為兩類：「發展障礙（Disabilities）」與「發展遲緩（Delay）」。其中，發展障礙多與先天神經發育異常或基因遺傳相關，國際研究顯示盛行率約落在6至7%；至於發展遲緩，則是功能發展暫時跟不上，多與後天環境刺激與訓練不足有關。

陳慧如引用國民健康署最新兒童發展篩檢資料指出，台灣幼童的發展數據出現明顯警訊。整體來看，發展異常的轉介率約為6.33%，與國際數據相近；但若進一步分析年齡分布，異常比例卻在1.5歲至3歲之間明顯飆升。

數據顯示，18至24個月幼童的轉介率高達23至27%，2至3歲約為26%，等於幾乎每四名孩子中，就有一人被列為疑似發展落後；然而，到了3歲以上，轉介比例迅速回落至7至8%。

全部年齡層



6–9 個月



9–12 個月



12–15 個月



15–18 個月



18–24 個月



2–3 歲



3–4 歲



4–5 歲



5–7 歲



資料來源：衛福部國健署

陳慧如解釋，若是先天神經發展障礙，異常比例不會在3歲後明顯下降；反之，這樣的數據變化顯示，1.5至3歲間大量被篩檢出的個案，多屬於後天環境刺激不足造成的功能遲緩，而非先天疾病。其中，以語言發展遲緩最為常見。

她分析，這類語言遲緩，往往與居家互動不足、過度依賴 3C 產品有關。若家長誤以為「長大自然會好」，而忽略與孩子的日常對話、互動與引導，恐將錯過大腦發育的黃金期。

「這是需要被高度重視的國安危機。」陳慧如指出，近四分之一的孩子出現語言發展落後，當這樣的情況變得普遍，社會容易產生「不正常變成正常」的錯覺，家長與照顧者彼此安慰「別急，大一點就會好」，反而忽略早期介入的關鍵時機。她直言，這已不只是單一家庭的教養問題，而是整個世代孩子共同面對的發展風險。

馬偕兒童醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如。周彥妤攝

語言詞彙有指標警訊，1歲說單字、3歲用句子

陳慧如指出，部分幼童認知能力正常，卻到了2歲仍僅以手勢表達需求，未能開口說話。她分析，家長因工作忙碌或空間限制，讓孩子長時間待在嬰兒床內，或過度依賴 3C 產品陪伴，容易壓縮孩子爬行探索與語言互動的機會。

她表示，這類孩子在醫學評估上未必存在明確疾病，但若在發展關鍵期未及時介入，功能性落後可能逐漸累積，影響後續情緒調節與學習表現。

為協助家長判斷，陳慧如也提出臨床常用的語言發展參考指標：幼童1歲時應能說出1至2個單字；1.5歲具備約20個單字的基礎（臨床標準至少5個）；2歲可說出約50個單字；3歲則應能使用完整句子表達需求。她提醒，若明顯落後於這些里程碑，應及早尋求專業評估。

相關數據顯示，發展遲緩在性別上約呈現2比1的差異，男童風險明顯高於女童。陳慧如指出，除先天生理差異外，也與男童較傾向被動學習的特性有關。

她提醒，若2歲時語言能力未能跟上，恐影響日後的閱讀學習與社交互動；部分幼兒進入幼兒園後出現情緒或人際適應問題，往往與早期語言能力不足有關，家長與教育現場應提高警覺。

導正「早療」迷思，核心是「早期介入」

談到不少家長抱持「不想輸在起跑點」心態，急著將孩子送往醫院復健的現象，陳慧如點出關鍵提醒，早療（Early Intervention）的核心是「早期介入」，而不只是「早期治療」。她指出，對多數功能遲緩的孩子而言，最重要的介入，並非醫院裡的物理治療，而是家庭的「回應式照顧」。

「只要家長願意調整陪伴方式，多給孩子一些生活經驗、多讀一本繪本，就是最有效的介入。」陳慧如表示，若過度將發展遲緩醫療化，不僅可能浪費有限的醫療資源，也容易讓家長忽略居家互動在兒童發展中的關鍵角色。她強調，這類孩子多半只需要適切的日常引導，就能逐步追上發展進度，並不一定需要專業復健介入。

不過，她也提醒，若家長誤以為「大一點自然會好」，而延誤介入時機，進入3歲起的大腦「神經修剪期」，長期未被使用的神經連結，可能逐漸被淘汰，發展落後將更難彌補。

對多數功能遲緩的孩子而言，最重要的介入，是家庭的「回應式照顧」。僅為情境配圖，取自Shutterstock

跳脫疾病為中心框架，醫籲建立「以發展為核心」的連續監測

對於近四分之一幼童疑似發展遲緩揭示的風險，陳慧如呼籲，政策端須系統整合，目前早期療育相關服務分散於醫療、教育與社政（社家署）等不同體系，部門間資訊銜接不足，易出現服務中斷或介入時機延誤情況。

她建議，台灣應跳脫「以疾病為中心」的單點服務模式，轉而建立長期且連續的發展軌跡監測機制，讓孩子的發展狀況能被持續追蹤，而非僅在單一時間點接受評估。

陳慧如強調，從準備懷孕就要開始，孕前與孕期、生產階段，到出生後3歲的關鍵發展期，若能以「滋養性照護（Nurturing Care）」為核心，結合AI推動精準預防，才能在少子化的環境下，更有效守護每位孩子的身心發展。