別再說天秤座前輩機車！唐綺陽公開他們背後真正用心

資深演員游安順和新生代的林怡婷、馬士媛聯手演出《恨女的逆襲》，身為前輩又是金鐘影帝，游安順在片場不藏私，對林怡婷、馬士媛照顧有加，完全沒有距離感。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，聊到「最會照顧人的星座TOP4」，果然游安順的星座真的榜上有名。

唐綺陽大推12星座做這件事轉運 迎接2026火象年！

巨蟹座

最會照顧人的星座第四名是巨蟹座，通過察覺情緒，給予安慰陪伴。唐綺陽覺得巨蟹座沒辦法放可憐的人不管，會覺得自己就是「該照顧人的人」。正好陳淑芳就是巨蟹座，游安順頻頻點頭，笑說陳淑芳「很像媽媽一樣愛嘮叨」。蔡振南同樣是巨蟹座，林怡婷也深感認同，完全體會到巨蟹座是很會照顧人的前輩。

獅子座

第三名獅子座，善於正能量開導，給足對方信心。唐綺陽先前曾經提過，獅子座初入職場時其實沒有自信，所以能體會新人的感受，就希望能藉由給予稱讚、鼓勵對方。

天秤座

第二名是天秤座，善於傾聽並建立深厚情感。唐綺陽說天秤座因為喜歡和平，雖然有時候提攜別人的方式不是很討喜，「但絕對是為你好」。如果是會做人的天秤座，做法會讓對方感覺舒服很多；比較不會做人的天秤座，則會透過事情教導對方，覺得要求對方做到好，會是對對方最大的幫助。因此唐綺陽為天秤座平反，請大家不要誤會天秤座，「不要覺得他們很機車」。

天蠍座

第一名上榜的是天蠍座，也是唐綺陽和游安順的星座，屬於經由實際行動，不斷提醒鼓勵的類型。唐綺陽表示，天蠍座是敏感型，會察覺有些人快溺死、需要幫助，簡言之就是看不得可憐的人。游安順也說，確實會同情弱者，但他覺得偏向「爛好人」。

游安順自嘲找到自己存在的價值。

天蠍座很願意分享自己的經驗，並安撫對方，讓對方看到希望。唐綺陽勉勵林怡婷、馬士媛，如果能遇到這四大星座很幸運，游安順打趣：「終於找到我存在的價值。」