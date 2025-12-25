別再說老梗了！2025日本「異世界」題材通殺男女讀者奪冠

日本大型電子書平台「 コミックシーモア」最近公開了 2025 年漫畫銷售和閱讀趨勢的調查報告。而數據顯示，「異世界」題材展現了壓倒性的統治力，不管是在男性還是女性讀者群體中，都奪下了最受歡迎類別的冠軍寶座。

藥師少女動畫也成功帶動輕小說版。（圖源：『薬屋のひとりごと』アニメ公式）

根據 「 コミックシーモア」母公司 NTT Solmare 的報告，他們統計了該平台超過 3,500 萬名月活躍用戶的數據，證實了轉生、穿越…等奇幻元素依然是目前日本漫畫市場的主流霸主。

在具體排名方面，男性讀者最愛的類別前三名依序為「異世界」、「戰鬥 懸疑」及「人性劇」；女性讀者則由「異世界」領跑，其次是「奇幻」和「育兒」。雖然傳統的少年與少女漫畫類別依然穩健，但能夠跨越性別、同時獲得兩大客群青睞的卻只有異世界題材。值得注意的是，改編自輕小說的漫畫作品在這一波熱潮中扮演了關鍵推手，這類作品通常具備讓讀者輕鬆帶入的主角碾壓一切的強大力量，或者是慢活設定，相當符合現代人的閱讀需求。

此外，改編自輕小說且動畫化後人氣持續高漲的《藥師少女的獨語》榮登輕小說排行榜第一名；青年漫畫第一名《宛如粼光夫婦日和》；少年漫畫第一名《我獨自升級》；少女漫畫第一名《已經習慣獨自一人, 未婚夫放置中!》；女性漫畫第一名《ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！～》