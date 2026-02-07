別再說「沒什麼好難過的」！專家：「忍一下就好」常常傷得更深

【健康醫療網／編輯部整理】小時候，每個人都有一套屬於自己的療癒術，知道如何撫平內心的難過。在心裡產生情緒的那一刻，用聲音、淚水或態度釋放出來，所以小孩總是充滿活力。

我們是什麼時候開始被阻止去難過？

可是，到底是從什麼時候開始的呢？那些早已遺忘療癒術的大人們，在你還來不及感受難過的時候，便對你說：「你要難過到什麼時候？」、「這點小事沒什麼好在意的。」他們阻止你去難過、對你說各種道理，於是你的心裡慢慢出現了一把尺。假如我們不知道該如何處理內心的難過，也無法充分接納小孩的難過，不管是面對孩子的難過、還是自己的難過，往往會選擇強行壓抑，誤以為「忍耐」就是「長大」的代名詞。

當忍耐被誤認為成熟 情緒就被關了起來

有一天，我忍不住對年幼的孩子大吼：「不要再哭了！」突然間，我的胸口一緊。「我真正想教小孩的，是教會他忍耐嗎？」對我說出這句話的，是幼年時那個緊咬著嘴唇、忍住不讓眼淚流下來的自己。於是，我總算覺察到，我希望孩子懂得在忍耐之前，先明白自己的內心處於怎麼樣的狀態。並且，將內心狀態與言語結合，才是我真正想教給孩子的。從那時起，就像教孩子認識「東西的名稱」那樣，我也開始教小孩認識「內心的名稱」。是小時候的自己讓我明白，我到底想要怎麼樣的育兒方式。

不必假裝沒事 允許情緒慢慢緩和

難過的情緒，是自己重視的事物受到傷害時，內心的痛楚。

廣告 廣告

你的難過告訴你，對你來說重要的東西是什麼呢？

將難過帶給你的這些寶物，一個個撿起來吧。

身體受傷的時候，不只會感到疼痛，還看得到傷口，所以我們會為傷口擦藥。但是，內心的傷口看不見。雖然我們能透過難過感受到疼痛，卻往往放著不管。其實，我們在難過的時候，也會感受到揪心的疼痛，或是身體某個地方出現刺痛感。這時候，請你像幫傷口擦藥那樣，把手貼在身體疼痛的地方，與內心的痛楚靠近。對痛楚說：「你真的很難過對吧。」肯定它，接納它，難過（內心的傷口）就會逐漸癒合。期限是，直到難過緩和下來為止。

對自己說：「沒關係，不用勉強自己假裝不難過。」、「你可以感受這份情緒。」讓自己安心下來。

本文來源：《多希望小時候，爸媽對我說了這些話：讓孩子和大人都能開心活出自己的人生》，方智出版社

【延伸閱讀】

英研究：節日壓力放大「父母倦怠」 對孩子強顏歡笑恐影響親子互動

不是孩子變了，是你沒看見！老大哥的3個提問 道破親子距離的真相



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67549

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw