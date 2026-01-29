別再說「醫師判斷就好」！醫：主動詢問健保醫材也有選擇權

【健康醫療網／記者周辰瑞報導】國人長期飽受心血管疾病對健康造成的威脅，面對心血管疾病或心瓣膜疾病，接受治療時，可能需要植入心臟支架或人工瓣膜等醫材；根據調查顯示，超過七成的民眾或其親友曾有接受醫材植入手術的經驗，但有半數的民眾不知道健保給付的醫材其實存在不同選項。近一步分析，其中八成民眾雖了解不同品牌或規格的醫材可能會影響手術，也表示願意主動了解相關資訊，但當面對健保給付醫材時，病患主動詢問相關資訊比例偏低，顯示民眾對於醫材認知上仍有不足。

醫材為手術成功關鍵之一 醫：民眾較少詢問醫材細節

林口長庚心臟內科醫師張其任主任指出，臨床上病患詢問醫材資訊，比較著眼於安全性、相關併發症以及是否得自費負擔等問題，較少患者會主動詢問醫材的細節。當病患須接受醫材植入時，醫師會著重於告知病患治療的必要性，醫材植入的方式以及相關風險等核心資訊。有關醫材的設計或不同醫材間的差異常涉及許多複雜專業知識，不只是病患，不同專科醫師面對跨領域治療，也常不容易有深入的認識。

醫師評估醫材條件 以病況與臨床治療為首要

張其任主任表示，醫師在為病患選擇醫材時，會以病患個別病況，治療目標及治療風險做整體考量，並與病患充分溝通後，選擇適合的醫材；包括病患年齡、共病以及醫材的特異性、預期的使用年限等，都得納入綜合考量。以經導管植入主動脈瓣膜為例，在選擇瓣膜的過程甚至會經由心內、外科醫師以各自專業角度共同討論評估，針對醫材不同設計等細節挑出最適合個別病患的選項。

醫材品牌與治療有何影響？醫：設計細節差異

對於部分病患擔心醫材的品牌或來源國家是否可能影響治療？張其任主任則以經導管瓣膜置換手術為例解釋；他指出，心臟瓣膜治療在過去十幾年來發展快速，也不斷推出新品牌的瓣膜，不同品牌醫材各自設計細節則存在差異，也因此不同品牌瓣膜可能適用於不同構造型態的病人。因為存在多樣的選擇，醫師更能找到更合適個別病患的選擇。

醫師如何評估醫材？臨床實證是重要參考

在植入性醫材中，心臟瓣膜發展過程累積許多臨床實證資料，而這也會成為醫師在選擇不同品牌醫材時的評估條件，醫師為病患選擇醫材時會著重哪些要點？張其任主任表示，醫材是否有長期臨床療效與安全性的數據非常重要，發展較早的心瓣膜已有較多長期臨床追蹤的資訊，對病患植入瓣膜後長期預後能提供明確的參考，其次，品牌對於醫材設計是否嚴謹，且能針對安全性、有效性等細節持續優化，都會是醫師在評估醫材時的重點。

國內醫材須經TFDA審核 確保產品安全性

至於健保醫材與自費醫材在安全性上是否有所差異？張其任主任則表示，醫材不斷推陳出新，新的醫材常常也更為優化，但部分高單價新醫材在引進初期可能無法取得健保給付。不過無論是健保或自費，在國內上市流通的醫療器材都是通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）審核，需通過臨床證據審核，確認其安全性才能取得認證，安全性應該沒有疑慮。病患須要了解的是健保醫材與自費醫材療效上的差異，透過與醫師決策共享，選擇符合臨床需求同時經濟上也可負擔的醫材。

家屬陪同長者一起諮詢 選擇醫材決策更優化

張其任主任提及，心臟疾病患者年長者比例偏高，可能會因醫療資訊或理解能力不足，而影響醫材選擇，這時家屬的參與非常重要，若有家屬陪同諮詢，協助理解與討論，能建立較好的醫病互動，更有利於正確的選擇醫材。

