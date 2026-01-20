別再買iPad 10！ 為何iPad 11才是真正的「萬元殺手」 平板榜單一次看

在經歷了整整兩年多的市場盤整與飽和期後，台灣平板市場於2025年迎來了一場讓人感到意外的復甦；根據通路年度統計，2025全年平板銷量較2024年同期大幅成長了26%，創下近三年來的最佳增長紀錄；這股強勁的反彈力道背後，不僅僅是銷售數字的提升，更代表平板電腦在台灣已從單純的追劇神器，演化為融合學習、辦公與個人創作的「多功能樞紐」；透過這份年度Top 10熱銷榜單，我們能清晰地解讀出當前市場的幾大關鍵趨勢。

Apple精準刀法展現難以撼動的統治力

縱觀2025年的熱銷榜單，Apple憑藉著強大的軟硬體整合生態，在前十名中強勢席捲了6個席次，展現了難以撼動的品牌統治力；其中，最值得關注的並非頂規旗艦，而是奪下年度銷量冠軍的iPad 11 A16 Wi-Fi 128GB。

iPad 11機型之所以能稱霸，歸功於Apple精準的產品定位，這款平板搭載了A16晶片，在效能、儲存容量與使用年限之間取得了平衡，且通路售價壓在9,990元的「萬元關卡」內，對於學生、家庭用戶乃至輕商務族群而言，這是一款「買了不會錯」的全方位機型。

相比之下，曾經的霸主iPad 10.9十代雖然仍位居第五，且通路價下殺至9,790元，但其64GB的起始容量在2025年的應用環境下已顯得捉襟見肘；目前的熱銷更多是來自清庫存階段的價格紅利，若消費者考量兩年以上的長久使用，iPad 11 A16顯然是承接舊款需求後更理性的選擇 。

平板Top 10熱銷榜單，iPad 11奪下年度銷量冠軍。（圖／Newspie新聞派）

Android陣營以極致性價比與差異化突圍

如果不願意被Apple生態圈綁架，Android平板市場則呈現出一種截然不同的競爭態勢；這更像是一個強調「極致性價比」的戰場。

Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128GB以年度亞軍之姿，成為全台最受歡迎的Android平板；它的成功邏輯非常簡單粗暴，以不到7,000元的價格，提供足夠的記憶體與穩定品質，成功守住了中低階市場的防線 。

然而，入門級市場的殘酷在於品牌忠誠度極低，消費者往往是看哪一款低價就買哪一款；這也給了其他品牌切入的機會，例如排名第三的Lenovo Tab M11，直接祭出不到4,000元的極限價格，精準收割預算型買家，而OPPO Pad SE柔光版則試圖在硬體規格之外尋找藍海，透過強調「視覺舒適度」的螢幕特性來做出市場區隔；這顯示出Android陣營若非擁有三星般的品牌溢價，就必須在價格或功能特色上做到極致才能生存。

生產力與AI是在高階市場生存的必要元素

當預算拉高到1.5萬元以上，消費者的決策邏輯便從「夠用就好」轉向對「品牌力」與「生產力」的追求；榜單中，搭載M3晶片的iPad Air 11同時有128GB與256GB兩個版本進榜，分居第四與第六名；會選擇M3版iPad Air的用戶，顯然不只是為了娛樂，他們需要流暢運行剪輯、繪圖軟體，甚至將平板視為筆電的替代品，因此更看重設備的「長壽命」與高效能。

這也預示了未來的發展方向：隨著AI運算需求逐漸下放到終端設備，平板電腦能否提供直覺的AI助手服務，將是決定品牌能否在下一波換機週期中維持成長的關鍵。

2025年的榜單告訴我們：低價固然能換來銷量，但唯有高效能與智慧化體驗，才能留住高階用戶的心。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）